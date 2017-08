Economia

Especialistas abordam novos panoramas de investimentos

Escrito por 29 Agosto 2017 .

O Engenho da Inovação recebeu a palestra Planejamento Financeiro para a Garantia de Renda. Com transmissão ao vivo pelas redes sociais, o evento proporcionou a análise do mercado financeiro e os principais investimentos e aplicações disponíveis para as pessoas físicas e jurídicas, além de exemplificação de como funciona o fluxo financeiro entre instituições e novas moedas, como o Bitcoin

O Bitcoin é uma moeda virtual sem intermediação de um banco ou entidade financeira que vem ganhando espaço pela facilidade de transação, mas ao mesmo tempo gera insegurança quanto ao seu valor, que pode variar sem fatores previstos. “O Bitcoin é atrativo, mas é preciso avaliar o uso e os riscos de uma moeda livre, sem regulação oficial. É importante consultar um especialista.”, comentou o palestrante Alan Reinaldin.

O diretor do Instituto de Desenvolvimento Educacional Inovvati, Djoni Schallenberger, seguiu a série de palestra abordando as ações que envolvem os empreendedores de sucesso. A dedicação, empenho, foco e persistência estão na essência de grande parte dos negócios e fazem parte da rotina e do perfil dos empreendedores. “É preciso ter propósito. Faça um planejamento dinâmico das ações e como atingir seus objetivos. Não espere as coisas acontecer, faça com que elas aconteçam. Isso diferencia os investidores em um mercado tão acirrado que estamos”, comenta.

A gestora Soraia Melchioretto veio em busca de informações para investimento e planejamento financeiro pessoal e saiu com uma nova perspectiva sobre o tema. “Vim em busca de investimentos pessoais, mas o encontro foi esclarecedor para entender o mercado financeiro e suas relações. Existem várias oportunidades, é preciso pesquisar e se atualizar com as novas demandas”, comenta.