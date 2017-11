Economia

30 dias grátis no Chaves na Mão

Escrito por 10 Novembro 2017

Oportunidade de site de anúncios para quem deseja negociar carros e imóveis

O final do ano é um período bastante aguardado pela maioria das pessoas, especialmente por ocasião das festas de Natal e Ano Novo, das confraternizações em família e também nos ambientes de trabalho; além das férias coletivas, que são muito animadas, mas que também acabam fazendo a gente gastar um pouco mais do que deve. Na contramão disso vem o tão aguardado 13o salário, que alivia o período de gastos equilibrando a economia familiar.

Mas, o que fazer para conseguir um pouco mais de dinheiro? Existe alguma forma mais inteligente de conquistar uma renda extra e, também economizar? Uma excelente opção é anunciar imóveis e carros, de modo a girar a economia pessoal. Para quem também deseja economizar, contratar aluguéis mais em conta também pode ser uma boa pedida, além de trocar de carro por um modelo usado ou semi-novo, ao invés de gastar demais com um carro 0 km.

Desse modo, quem deseja anunciar imóveis ou veículos em Curitiba está com uma grande oportunidade na ponta dos dedos. Trata-se da campanha “30 dias grátis sem pagar nenhum tostão”, desenvolvida pela Agência Fuego para o portal de classificados online Chaves na Mão.

Durante o mês de novembro e dezembro, qualquer internauta pode fazer um anúncio grátis e renová-lo quantas vezes quiser, de modo a degustar a abrangência e o potencial de vendas de um dos maiores portais de anúncios do país, cujo endereço é www.chavesnamao.com.br.

Sobre o Chaves na Mão

O Chaves Na Mão foi fundado em 2013 para oferecer ao mercado nacional um canal moderno e dinâmico para a comercialização de imóveis e automóveis. Sediado em Curitiba, é o primeiro portal local a reunir esses dois tipos de bens, concentrando a busca de ambos os públicos num só local. Consciente de que investir em comunicação é a chave do sucesso, o portal investe em campanhas publicitárias marcantes, bem produzidas e com presença constante na mídia. A oferta da empresa vale por 30 dias a partir da efetivação do anúncio, sem custo algum. Aproveite!