Consórcio bate recorde de vendas

Escrito por 30 Outubro 2017 .

Com mais de 216 mil adesões entre janeiro e agosto de 2017, o consórcio registra crescimento nos últimos 16 meses, contrariando outros setores da economia

Os dados são da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), que contabilizou crescimento de 26,2% no volume de negócios dentro de todo o segmento no período, em comparação ao ano passado - um valor que supera a marca de R$ 63 bilhões.

O consórcio imobiliário se destaca com o segundo maior resultado de vendas de consórcio em agosto deste ano - foram 28,5 mil cotas comercializadas, atrás somente da categoria automóveis. Na opinião de Tatiana Schuchovsky Reichmann, diretora-superintendente da Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o crescimento é justificado pela cautela do consumidor em procurar opções mais inteligentes de investimento. “A Ademilar tem registrado crescimento todos os meses. Adquirir um imóvel por meio do consórcio pode ser até 50% mais barato do que por meio de outras modalidades de compra parceladas. Além disso, investir em imóveis é uma forma de garantir um patrimônio sólido para o futuro”, analisa.

A Ademilar, empresa pioneira na venda exclusiva de consórcio imobiliário no Brasil, confirma os resultados positivos do setor. Entre janeiro e setembro deste ano, a empresa registrou crescimento de 46,52% no volume de créditos comercializados, em comparação com o mesmo período de 2016. “Já ultrapassamos a marca de R$ 1 bilhão em créditos vendidos em 2017. A cada ano alcançamos mais cedo esse número, comprovando o interesse crescente das pessoas pelo consórcio”, explica Tatiana.