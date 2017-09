Cultura

Apresentação do espetáculo Coral Canta Tom Jobim lotou o Teatro Fernanda Montenegro

04 Setembro 2017

Coral da CAA e OAB Paraná homenageou o compositor brasileiro pelos 90 anos de seu nascimento



Uma brisa carioca se instalou no Teatro Fernanda Montenegro para apresentação do espetáculo Coral Canta Tom Jobim, do Coral da CAA e OAB Paraná. A apresentação especial, na noite da última quinta-feira (31/08), prestou homenagem ao compositor, cantor, maestro, arranjador, pianista e violinista Tom Jobim que completaria 90 anos em 2017 se estivesse vivo.

O evento beneficente em prol do Centro Social Esperança de Curitiba encantou o público que lotou o teatro. O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná Artur Piancastelli prestigiou a apresentação. Também estiveram conferindo o espetáculo a vice-presidente da CAA-PR Daniela Ballão Ernlund, a secretária-geral Márcia Helena Bader Maluf Heisler, o diretor José Carlos Dias Neto, e as diretoras Júlia Gladis Lacerda Arruda, Luciana Carneiro de Lara e Iolanda Gomes, coordenadora do Coral. A secretária-geral da OAB Paraná, Marilena Winter, o tesoureiro da Seccional, Fabiano Augusto Piazza Baracat e a ouvidora-geral, Maria Helena Kuss também prestigiaram a apresentação.

Composto de oito canções conhecidas de Tom Jobim o espetáculo teve encenações e diálogos sobre as músicas e a história de vida do compositor. Além dos ensaios musicais os coralistas também receberam orientação cênica para montagem do espetáculo. “Tom deixou uma herança musical muito grande, com músicas que fazem parte da vida das pessoas, e por isso fizemos uma montagem com diálogos, pois além de cantar queríamos contar a história dele, das músicas. Foi uma experiência de crescimento e também desafiadora. Os coralistas saíram da zona de conforto e se colocaram como artistas”, conta a maestrina Ana Caroline de Paula, professora responsável pelas aulas do Coral.

Durante o espetáculo foram cantadas as músicas “Água de Beber”, “Águas de março”, “Canta, canta mais”, “Pela luz dos olhos teus”, “Garota de Ipanema”, “Eu sei que vou te amar”, “Wave” e “Samba de uma nota só”. Todas canções receberam arranjo especial para o grupo do instrumentista e arranjador Hugo Yasha. “Foi uma experiência nova para o Coral cantar com acompanhamento da banda, o que dá uma diferença. Mas todos se comprometeram, se prepararam , estudaram, assumiram mesmo o papel de artista”, afirma a maestrina. A montagem foi o resultado de cerca de quatro meses de trabalho que teve início com pesquisa sobre a vida e obra de Tom até a concepção do espetáculo.

Além a evolução musical que a montagem proporcionou para o Coral, a professora Ana Caroline também destaca o aspecto beneficente da apresentação que recolheu leite para doação. “O público contribuiu e conseguimos arrecadar um bom volume de doações. Foi muito positivo e motivador para todos”, diz Ana Caroline.

Apesar do sucesso ainda não tem nova data para apresentação, mas há expectativa de que ocorra ainda este ano. Em paralelo o grupo começa os ensaios para uma nova montagem em parceria com a Big Belas Band. A maestrina avisa que o Coral está aberto para novos integrantes participarem da próxima montagem.

CORAL :O Coral da CAA e OAB é formado por advogados e dependentes estatutários em projeto desenvolvido pela CAA-PR desde maio de 2015. Atualmente conta com cerca de 60 integrantes. Os ensaios são semanais e os interessados em ingressar no grupo podem se inscrever a qualquer momento pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou telefone (41) 3513-2800. A CAA-PR também desenvolve o projeto Coral em Londrina. Os interessados podem se informar pelo telefone (43) 3294-5900 ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

