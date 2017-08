Cultura

Espaço em mostra de designer de interiores exala feminilidade

Escrito por 29 Agosto 2017 .

Em homenagem à designer de moda Karina Kulig, o espaço explora o uso de tons nudes e é enriquecido pelo dourado metálico

Na 16ª edição da mostra Artefacto, a 12ª em que o arquiteto Luiz Maganhoto e o designer Daniel Casagrande participam, o projeto foi idealizado para homenagear ícones da moda, sob o mote Decor + Fashion. No ambiente Loft, a conceituada dupla referencia a estilista Karina Kulig, explorando a feminilidade com o uso de tons nudes – que são as vedetes da decoração, acompanhando uma forte busca pelo natural – bem como os acabamentos metálicos e High Gloss, que aparecem nos complementos em dourado, em evidência no painel de madeira com padrão Golden da Arauco, e no preto.

Maganhoto e Casagrande optaram por uma iluminação mais pontual nos espaços que conceberam. “Projetamos o Loft pensando em criar um ambiente atemporal, leve e fluido”, conta Casagrande. O layout está posicionado da seguinte forma: living e lareira; sala de jantar; quarto; e office, que contam com lançamentos exclusivos da Artefacto, como a poltrona folheada a ouro Piquet, um dos highlights da marca, a cabeceira Piet em couro camurça e a chaise longue Phili, em couro natural e linho.

Além de um portrait de Karina, que é simplesmente mágico e que está exposto no quarto, o Loft foi contemplado com fotografias do talentoso Antônio Wolff, e esculturas da competente Marilene Ropelatto. “Arquitetura e moda fazem parte do mesmo universo, assim como a fotografia, o urbanismo e o modo como as pessoas se comportam. Este projeto procura traduzir este processo”, explica Maganhoto. A mostra já está aberta para o público, que pode visita-la de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h.