Cultura

Coral Londrina faz primeira apresentação em evento na Subseção

Escrito por 24 Agosto 2017 .

Primeira apresentação do grupo aconteceu na abertura do Colóquio de Direito Imobiliário e Urbanístico

O Coral Londrina, formado por advogados e dependentes estatutários, fez sua primeira apresentação no dia 17 de agosto, na abertura do 3º Colóquio de Direito Imobiliário e Urbanístico, que aconteceu na sede da OAB Londrina. A coordenadora-geral do projeto e diretora da Caixa de Assistência, Iolanda Gomes, e a funcionária Maria Izabel Meyer, integrante do Coral de Curitiba, prestigiaram a apresentação.



Londrina foi a primeira cidade do interior a receber o projeto da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, que teve início em Curitiba no mês de maio de 2015. Sob a coordenação da conselheira estadual Vânia Queiroz, as atividades do Coral Londrina iniciaram em abril deste ano.



Os ensaios do Coral Londrina são realizados as segundas-feiras a partir das 19 horas, no Conservatório Musical de Londrina, sob o comando da maestrina Cleiciane Pugsley. Advogados, dependentes e funcionários interessados em ingressar no grupo podem se inscrever gratuitamente pelo telefone (43) 3294-5900 ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . Mensalmente há coleta de alimentos não perecíveis entre os alunos para doação a instituições beneficentes da cidade.



CURITIBA: O Coral da CAA e OAB Paraná atualmente conta com mais de 50 integrantes e já fez mais de 20 apresentações em eventos e concertos musicais, como no Teatro FAE, auditório do Guairinha, Câmara Municipal de Curitiba, Assembleia Legislativa do Paraná e Capela Santa Maria, entre outros. Na capital, os ensaios acontecem todas as terças-feiras, das 19 às 21 horas, no Edifício Maringá (Rua Cândido Lopes, 146 – Centro), sob o comando da professora Ana Caroline de Paula. Os interessados em ingressar no grupo podem se inscrever pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou telefone (41) 3513-2800.