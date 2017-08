Cultura

CAA-PR promove palestra "Ler para viver" nesta quinta-feira (24) no Edifício Maringá

Rogério Pereira, diretor da Biblioteca Pública do Paraná, vai falar sobre os benefícios da leitura em evento promovido pela CAA-PR, com sorteio de livros entre os participantes

Estão abertas as inscrições para a palestra “Ler para Viver”, com Rogério Pereira, que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 24 de agosto, a partir das 19 horas. A palestra promovida pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, integra a programação de agosto do Edifício Maringá, localizado na Rua Cândido Lopes, 146, no centro de Curitiba.

Durante o encontro, o jornalista, escritor e diretor da Biblioteca Pública do Paraná vai falar sobre os benefícios da leitura, sua experiência como leitor e sua paixão pela leitura. Os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . Haverá sorteio de livros entre os participantes.

MÊS DO ADVOGADO: Durante o mês de agosto, os advogados que visitarem o Edifício Maringá, localizado na região central de Curitiba, concorrem a brindes oferecidos pela CAA-PR e empresas parceiras. Para participar, basta preencher um cupom e depositá-lo na urna localizada no 8º andar. O sorteio será no dia 31 de agosto. Entre os prêmios estão um aparelho scanner, um ensaio fotográfico com 15 fotos, kits de produtos da CAA-PR, kits de produtos da Farmácia, entre outros.

SERVIÇO: As atividades e cursos promovidos pela CAA-PR no Edifício Maringá são destinados a advogados e dependentes estatutários, com direito a estacionamento gratuito durante o período. Nos eventos e cursos gratuitos são aceitas doações de alimentos, as quais são destinadas a instituições beneficentes.