Coral da CAA e OAB Paraná canta Tom Jobim em evento beneficente

Escrito por 18 Agosto 2017 .

Apresentação especial do coral formado por advogados e dependentes acontece no dia 31 de agosto, no Teatro Fernanda Montenegro, em Curitiba

O Coral da CAA e OAB Paraná, formado por advogados e dependentes em projeto desenvolvido pela Caixa de Assistência dos Advogados desde maio de 2015, fará uma apresentação especial no dia 31 de agosto. Durante o evento beneficente, que arrecadará caixas de leite para instituições filantrópicas, o grupo presta uma homenagem ao cantor, compositor, violonista e pianista Tom Jobim.

Na apresentação, que acontece a partir das 20 horas, no Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo Batel), em Curitiba, o grupo vai cantar músicas e contar um pouco da história de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, um dos maiores expoentes da música brasileira. No repertório, as inesquecíveis canções como “Garota de Ipanema”, “Águas de Março” e “Eu sei que vou te amar”, entre outras.

INGRESSOS: Os ingressos devem ser retirados antecipadamente na secretaria da CAA-PR (2º andar da Seccional – Rua Brasilino Moura, 253 – Ahú) ou no Edifício Maringá (Rua Cândido Lopes, 146 – Centro). As doações das caixas de leite devem ser entregues na entrada do teatro no dia do evento.