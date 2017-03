Cultura

Thermas Piratuba Park Hotel promove 14ª Noite Portuguesa

Escrito por 02 Março 2017 .

Jantar temático integra agenda de Festivais Gastronômicos realizados no restaurante hotel e que destacam o melhor da gastronomia nacional e internacional

A partir de março, o Thermas Piratuba Park Hotel prepara uma série de Festivais Gastronômicos para encantar hóspedes e moradores da região. Todos os finais de semana, a ordem é relaxar, comer muito bem e se divertir na completa infraestrutura de lazer do hotel. Reconhecido pela gastronomia de alto padrão, o Thermas Piratuba Park Hotel oferece um cardápio rico, assinado pelo chef de cozinha Rodrigo Schardong, que valoriza os sabores tradicionais da região e também da cozinha internacional.

A programação começa já no dia 3, sexta-feira, com o Jantar Uma Viagem à Itália, com repertório italiano. No sábado, dia 4, pratos da cozinha nacional são destaques no Almoço à Brasiliana. Destaque para o jantar de sábado, com a 14ª Noite Portuguesa, que além da gastronomia lusitana, contará com músicas e decoração temática. "As reservas são abertas aos hóspedes e ao público geral e podem ser feitas pelo telefone e sugerimos que os convidados venham a caráter", convida o chef Schardong. No domingo, dia 5, tem o tradicional almoço com Churrasco e Bacalhau do Thermas.

Sobre o Thermas Piratuba Park Hotel

Arquitetado em estilo germânico para difundir, retratar e resgatar a cultura e colonização do município, o Thermas Piratuba Park Hotel é a opção ideal para quem busca tranquilidade e integração com a natureza. O Thermas Piratuba está localizado a 300 metros do Parque de Águas Termais e a 100m da avenida principal do município. O hotel apresenta uma estrutura diferenciada com 02 piscinas internas com água aquecida e 01 piscina externa com água temperatura ambiente. São 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com sacadas com vista para a natureza e banheiras. Informações e reservas: (49) 3553-0000 /Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Serviço:

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.