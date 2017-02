Cultura

CAA-PR e Juruá Editora lançam concurso cultural "Caixa da Leitura"

Escrito por 21 Fevereiro 2017 .

Para participar, advogados devem responder a pergunta "A CAA/PR é importante para a advocacia porque..." no Facebook da entidade, quantas vezes quiser, até o dia 9 de março

Editora lançaram o concurso cultural "Caixa da Leitura" para advogados regularmente inscritos na OAB Paraná. O vencedor será premiado com quatro livros jurídicos. Para participar, basta responder no post do Facebook da entidade (https://www.facebook.com/caixadosadvogadosPR) a pergunta "A CAA/PR é importante para a advocacia porque...".

O interessado pode participar com quantas frases quiser até o dia 9 de março. O autor da melhor frase, selecionada pela diretoria da CAA-PR, ganha os títulos: 1 - Embargos de Terceiro no Novo CPC - Teoria e Prática - Para o Dia a Dia, Exame da Ordem e Concursos; 2 - 2ª Edição - Revista e Atualizada de Acordo com as Reformas Introduzidas pela Lei 13.256/2016 - J. E. Carreira Alvim; 3 - Ação de Consignação em Pagamento no Novo CPC - Teoria e Prática - Para o Dia a Dia, Exame da Ordem e Concursos e 4 - 2ª Edição - Revista e Atualizada de Acordo com as Reformas Introduzidas pela Lei 13.256/2016 - J. E. Carreira Alvim.

O resultado do concurso será divulgado no dia 10 de março. O regulamento completo pode ser conferido no site http://encurtador.com.br/rwVZ1.