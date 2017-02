Cultura

Antigomobilistas têm encontro marcado em Piratuba

Escrito por 14 Fevereiro 2017 .

Cidade catarinense comemora 68 anos e uma das atrações é o IX Encontro de Veículos Antigos; no Thermas Piratuba Park Hotel a data será celebrada com Festival Gastronômico Sabores do Brasil e Baile Tropical para os hóspedes

Entre os dias 17 e 19 de fevereiro, apaixonados por veículos antigos têm encontro marcado em Piratuba, no Oeste de Santa Catarina. Na oportunidade, antigomobilistas (como são chamados os apaixonados por carros antigos) vêm de várias regiões do país para apreciar e exibir carros antigos, restaurados com o design original. É o IX Encontro de Veículos Antigos, um evento que transforma a cidade em um verdadeiro museu a céu aberto e que também integra a agenda de eventos do 68º aniversário de Piratuba. De acordo com os organizadores, cerca de 200 carros de diferentes modelos integram a exposição, que é aberta ao público e acontece na frente do Centro de Eventos.

Segundo a Prefeitura de Piratuba, neste fim de semana a programação dos 68 anos de aniversário da cidade também conta com shows no dia 17, com a dupla Raissa e Rafael e o cantor nativista Baitaca, no Parque de Eventos, com entrada franca. No dia 18 tem Corrida Rústica e Passeio Ciclístico, momento cívico e 23º Rodeio Crioulo Interestadual, no Parque de Eventos. Outras atividades vêm sendo realizadas desde o início do mês, dentro programação oficial do aniversário de Piratuba.

Para festejar o aniversário de Piratuba e encantar seus hóspedes, o Thermas Piratuba Park Hotel realiza no dia 18 de fevereiro o Festival Sabores do Brasil, com várias especialidades da cozinha nacional, seguido de um animado Baile Tropical. Além da completa infraestrutura que fazem do Thermas Piratuba Park Hotel uma referência em hospedagem na região do Vale do Contestado, os hóspedes também contam com presença da equipe de recreação, com atividades internas e ao ar livre.

O Thermas Piratuba Park Hotel conta com 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com sacadas com vista para a natureza e banheiras. Mais informações e reservas no telefone (49) 3553-0000 ou Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.