Cultura

CAA-PR oferece a advogados 50% de desconto em ingressos para shows

Escrito por 13 Fevereiro 2017 .

Promoção é válida para os shows de RPM, MC Gui, Djavan e Oswaldo Montenegro que acontecem no Teatro Positivo em Curitiba

A parceria firmada pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR), com a Multi Eventos Promoções, está concedendo aos advogados da OAB Paraná, 50% de desconto na compra de até dois ingressos para diversos shows que acontecem em Curitiba, nos meses de fevereiro e março, no Teatro Positivo. O primeiro deles é o show do RPM, dia 18 de fevereiro. Para o mês de março, tem os shows de MC Gui (dia 4), Djavan (dia 11) e Oswaldo Montenegro (dia 25).



Para obter o desconto, os advogados inscritos na OAB Paraná, adimplentes com o pagamento da anuidade, devem comprar meio ingresso e apresentar a carteira da OAB na entrada do show. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Disk Ingressos, nos quiosques instalados nos shoppings Palladium, Mueller e Estação, pelo call-center (41) 3315-0808 e pelo portal www.diskingressos.com.br ou diretamente na bilheteria do Teatro Positivo.