Inscrições abertas para Cursos Regulares de Língua Estrangeira

Escrito por 19 Janeiro 2017 .

Cursos de inglês e francês exclusivos para advogados e dependentes estatutários com início em fevereiro no Edifício Maringá

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) e a Escola Superior de Advocacia da OAB abriram as inscrições para novas turmas dos Cursos Regulares de Língua Estrangeira. Advogados e dependentes estatutários interessados podem optar em fazer o curso de inglês ou francês.

As aulas começam a partir do dia 13 de fevereiro no Edifício Maringá (Rua Cândido Lopes, 146 - Centro), com estacionamento gratuito para o período do curso. O investimento é de 5X de R$ 160,00 ou 6X de R$ 135,00 por módulo de 50 horas/aula, com turmas de 4 a 10 alunos, mais o material didático que, assim como o valor do curso, deve ser pago diretamente para a L.A. Idiomas, escola responsável pelas aulas.

Para matricular-se é necessário passar por teste de nivelamento, que acontece no dia 27 de janeiro, mediante agendamento pelos telefones (41) 3345-4966 e 3275-5236 ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . Há também a opção de Curso Vip, aulas particulares com horários exclusivos e locais alternativos, por R$ 55,00 a hora/aula.