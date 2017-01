Cultura

Kerb Fest começa com grande animação e hotéis lotados

09 Janeiro 2017

Festa tradicional da cultura germânica em Piratuba rendeu lotação máxima ao Thermas Piratuba Park Hotel, um dos hotéis referência na cidade

Localizada no interior de Santa Catarina, a cidade de Piratuba respira os ares da 103ª Kerb Fest desde a última sexta-feira. A programação festiva, que segue até o dia 21 de janeiro com várias atrações, foi aberta com a recepção dos turistas na praça do Ferroviário. O ponto alto do primeiro dia de festa foi a escolha da Rainha e Princesas, uma seleção disputada que envolveu toda a comunidade no Centro de Eventos.

Avaliadas pelos jurados em quatro quesitos (traje típico, beleza, simpatia e desenvoltura), as cinco candidatas fizeram uma disputa apertada pela coroa de soberana da Kerb 2017. E a vencedora, eleita rainha da festa foi Bruna Maria Tieppo, tendo Laryssa Paola Pereira como primeira princesa e Bruna Catarina Minks como segunda princesa. Logo após a escolha foi realizado a sangria do 1º Barril de Chopp, simbolizando o início das festividades e em seguida Baile com animação da Banda K`necus.

O primeiro fim de semana da 103º edição da Kerb Fest contou ainda com competições esportivas no campo da Associação Atlética Riopeixense, com a presença do árbitro Clesio Moreira dos Santos - Margarida, retreta com músicos locais, desfile de carros alegóricos pela Avenida 18 de Fevereiro, baile com Banda do Barril e Os Montanari, almoço típico e Kerb Infantil, com animação do Musical Imperatriz, além do grande Baile dos Turistas com animação da Banda Munich.

O Thermas Piratuba Park Hotel passou o primeiro final de semana da Kerb Fest 2017 com lotação máxima. Uma programação diferenciada, com gincanas e brincadeiras coordenadas pela equipe de recreação do hotel envolveu os hóspedes no tema da festa. Para deleite dos que estiveram presentes no fim de semana, o Thermas Piratuba Park Hotel promoveu um baile típico alemão com banda e distribuição de chopp, cuca e linguiça aos hóspedes. "Pela beleza e tradição da Kerb Fest, este é um dos períodos de maior movimento na cidade de Piratuba, por isso alertamos aos turistas para anteciparem suas reservas no Thermas Piratuba Park Hotel, já que estamos registrando uma grande procura", afirma Wilson Luiz de Macedo, sócio proprietário do hotel.

