Tudo pronto em Piratuba para a 103ª Kerb, festa que celebra cultura e tradição alemãs

05 Janeiro 2017

Evento é atração à parte para turistas que visitam o paraíso de águas termais no oeste catarinense; festividade tradicional que destaca a cultura germânica completa 103 anos

Começa nesta sexta-feira (dia 6), a 103ª edição da Kerb, uma festa tradicional que retrata a cultura dos descendentes alemães que colonizaram a região sul do país. Bailes, gastronomia, música, dança e vestes típicas são algumas das muitas atrações que agitam a cidade de Piratuba, no Oeste de Santa Catarina, até o dia 14 de janeiro. Neste período, a cidade considerada um paraíso de águas termais e que atrai turistas de todo país, fica ainda mais movimentada para esta grande confraternização popular.

A Kerb Fest 2017 inicia pela manhã de sexta-feira, com recepção dos turistas junto à praça do Ferroviário. Mas o momento mais esperado do dia é a escolha da Rainha e Princesas da Festa, que acontece às 21h30 no Centro de Eventos. Cinco candidatas disputam a coroa e logo após, acontece a sangria do primeiro barril de chopp, em um baile com animação da banda K`necus. No sábado a programação continua junto a Associação Atlética RioPeixense, com competições esportivas e um convidado especial, o irreverente arbitro de futebol Margarida.

Durante a Kerb Fest, uma programação com caminhadas festivas, shows e competições se tornam uma atração a parte para os turistas que visitam Piratuba nesta época do ano. Um desfile tradicional, conduzido pela Rainha e Princesas do Kerb 2016 e a Rainha Infantil, faz com que os piratubenses e turistas entre no clima da festa germânica.

Um dos hotéis referência na cidade, o Thermas Piratuba Park Hotel também organiza atividades relacionadas à festa no âmbito interno do hotel e estimula a participação de seus hóspedes nas festividades. Neste ano, a equipe do hotel participa do tradicional desfile com um caminhão e também uma bicicleta decorada, distribuindo chopp aos participantes da festa.

"A Kerb é mais que uma tradição e um orgulho para nossa gente. Mostramos toda a hospitalidade da cidade para que os turistas que aqui estão se sintam bem recebidos, divulguem nossos atrativos e queiram sempre retornar", diz Wilson Luiz de Macedo, sócio proprietário do Thermas Piratuba Park Hotel.

