Shopping Novo Batel apresenta a decoração de Natal marcada por cores e luzes

Escrito por 16 Novembro 2017 .

Destaques para a árvore de 5,5 metros de altura decorada em vermelho e dourado e o carrossel iluminado

O Shopping Novo Batel inaugura nesta sexta-feira (17), a decoração de Natal 2017 com o tema “Carrossel Encantado”. O momento especial será marcado pela chegada do Papai Noel, às 17 horas, que desembarca no “Jardim de Noel”, no piso térreo central, onde receberá as crianças. Logo em seguida, às 18h30, músicas natalinas, apresentadas pelo Coral da Paz, pretendem levar emoção aos presentes.

Decorada com laços de veludo vermelho, bolas vermelhas e douradas, cachos de pinhas, ramos natalinos, a árvore de Natal de 5,5 metros é iluminada com centenas de microlâmpadas e lampiões sustentados por hastes douradas. Uma área forrada com carpete de grama artificial e trilha emoldurada por dois ciprestes italianos artificiais de 3,5 metros, e iluminados, leva os visitantes ao colorido carrossel, montado para divertir os pequenos e encantar os adultos.

Sob o gazebo de madeira, emoldurado por heras artificiais que se entrelaçam em fitos de microlâmpadas, fica o trono de veludo vermelho do Papai Noel. Completam o cenário topiarias (arte de podar plantas em formas ornamentais) de diferentes formatos, vasos repletos de poinsétias, pinheiros iluminados e decorados.

O espaço dispõe de banco para os visitantes e caixa de correspondência tematizadas. Ao redor, pitocos de madeira unidos por festões. As crianças podem fazer seus pedidos de presentes ao Papai Noel e registrar o momento todos os dias, com exceção de segundas-feiras.

Natal dos Sonhos

Até 24 de dezembro prossegue a Campanha Natal dos Sonhos do Shopping Novo Batel. A partir de R$ 300,00 em compras, o cliente, ao apresentar a nota fiscal, ganha automaticamente um Papai Noel de chocolate da Kopenhagen. Quem comprar R$ 500,00 e R$ 600,00 em presentes recebe uma taça de sorvete acompanhada da concha e um petittone Kopenhagen, respectivamente.

A promoção Natal dos Sonhos presenteia com um espumante e um mix de nuts o cliente que gastar R$ 800,00, e com um panetone da Kopenhagen, compras de R$ 900,00. Entram nesta promoção quatro tipos diferentes de panetone. Já nas compras acima de R$ 1.800,00, o presente é triplo: uma champanheira, um espumante Chandon e duas taças de champanhe.

Qualquer compra acima de R$ 300,00 dá direito ao cliente a um cupom para participar do concurso cultural e concorrer a uma viagem (passagem aérea e hospedagem) a Aruba, com acompanhante. Basta contar como seria o seu Natal dos sonhos. O nome do ganhador será divulgado no dia 31 de janeiro de 2018.

As notas fiscais somente poderão ser apresentadas com a finalidade de troca pelo brinde e retirada do cupom para concorrer à viagem a partir de 10 de novembro, na loja de nº43 do shopping, de segunda a sábado (das 11h às 20h) e aos domingos (das 14h às 18h).

Agenda musical

Além da promoção cultural e entrega de brindes, o Shopping Novo Batel preparou uma agenda de atrações musicais. Dia 02 de dezembro, apresentação do Amigos da Voz; e nos dias 9, 10, 16 e 17, quem estiver no shopping a partir das 16 horas prestigia a exibição do Gogó a Brasileira e convidados.

Sobre o Shopping Novo Batel - Considerado o mais tradicional de Curitiba e um dos primeiros shoppings da cidade, o Novo Batel está localizado em um empreendimento único que oferece variado mix de lojas, além de espaços dedicados a lazer e cultura, como o Cineplex Batel, que possui uma exclusiva programação de estreias. É um dos únicos shoppings de Curitiba a possuir espaços dedicados às artes cênicas, com três teatros: Fernanda Montenegro, João Luiz Fiani e Paulo Autran. O shopping está localizado na Alameda Dom Pedro II, 255. www.shoppingnovobatel.com.br.