Cultura

Drama e animação estreiam no Cineplex do Novo Batel

Escrito por 01 Novembro 2017 .

Filmes prometem movimentar as salas do cinema do shopping

Uma jornalista está indo preparar seu casamento e um médico voltando de uma conferência têm o voo cancelado e decidem fretar um jatinho. Durante a viagem, o piloto sofre um ataque cardíaco e o avião cai numa região montanhosa. Os dois sobreviventes se apaixonam enquanto lutam pelas suas vidas. O drama “Depois daquela montanha” estreia nesta sexta-feira (02.11), na sala 5 do Cineplex do Shopping Novo Batel, com sessões às 13h40, 15h35, 18h50 e 20h45. No elenco Kate Winslet e Idris Elba e direção de Hany Abu-Assad.

Mais um estreia promete movimentar a sala 3 do cinema do Novo Batel. “Historietas assombradas” é uma animação nacional dirigida por Victor-Hugo Borges. Os personagens principais ganham a voz de Charles Emmanuel, Nadia Carvalho e Iara Riça, e contam a história de Pepe. O menino de 12 anos mora com a sua avó, uma bruxa-empresária, e descobre que é adotado. Ao saber que seus pais estão vivos ele parte em uma aventura para encontrá-los. Sessões às 13h40, 15h15 e 16h50.

Em cartaz

Veja os demais filmes que estão em cartaz nas salas do Cineplex Batel entre os dias 2 e 8 de novembro: “Thor: Ragnarok” (aventura), “O formidável” (comédia), “Mark Felt: o homem que destruiu a Casa Branca” (drama) e “De volta para casa” (comédia romântica).

Cineplex Batel

Data: 2 a 8 de novembro

Local: Shopping Novo Batel (Alameda Dom Pedro II 255 - Batel)

Preços dos ingressos: segunda e terça: R$ 19,00 (inteira) e R$ 9,50 (meia) até as 15h30 e após esse horário: R$ 21,00 (inteira) e R$ 10,50 (meia); quarta - valor promocional: R$ 18,00 (inteira) e R$ 9,00 (meia) - o dia todo; quinta, sexta, sábado, domingo e feriados: R$ 23,00 (inteira) e R$ 11,50 (meia) até as 15h30 após esse horário: R$ 26,00 (inteira) e R$13,00 (meia).

Mais informações, sinopse e trailer dos filmes em: www.shoppingnovobatel.com.br