Cidade

CAA-PR sorteou mais de 20 prêmios na promoção do Mês do Advogado

Escrito por 05 Setembro 2017 .

Ação especial em homenagem ao Dia do Advogado contemplou profissionais que visitaram o Edifício Maringá no mês de agosto

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná realizou, no dia 1º de setembro, o sorteio de mais de 20 prêmios e brindes entre advogados que visitaram o Edifício Maringá no mês de agosto. A ação especial foi uma das comemorações do Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto.



O sorteio foi realizado na sede da CAA-PR pela diretora Iolanda Gomes, coordenadora do Edifício Maringá; pelo conselheiro estadual da OAB Paraná, Ivo Harry Celli Junior; pela ouvidora-geral da Seccional, Maria Helena Kuss; pelo procurador-geral da Seccional, Andrey Salmazo; e pelo assessor da presidência da CAA-PR, Adilson Pasqual.



Entre os prêmios sorteados estão um aparelho scanner Kodak, um ensaio fotográfico com 15 fotos, bolsas de estudo semestrais para cursos oferecidos pela CAA-PR, kits de produtos da CAA-PR, da Farmácia e de empresas parceiras, entre outros.



Confira a relação dos sorteados:



Fabio Luiz Silva Araujo - Yoga (bolsa semestral, para turmas já existentes)

Gustavo Lúcio Folador de Almeida - Yoga (bolsa semestral, para turmas já existentes)

Adriano Sinópolis - Dança Latin Cardio (Bolsa Semestral)

Danielle Ferraz - Dança Latin Cardio (Bolsa Semestral)

Mauro de Paula Branco - Pilates (Bolsa Semestral)

Eduardo Rosario Medeiros - Pilates (Bolsa Semestral)

Marcia F. Moro Oliveira - Vale 01 Bolsa de Estudos de Idiomas (Semestral)

Marcio Cesar Lass - Vale 01 Bolsa de Estudos de Idiomas (Semestral)

Estevão G. Brandão Pontes - Vale 01 Book com Enio Salgado(ensaio 15 fotos)

Carolina Correia Ribas - Vale 01 Consulta Médica

Lya Galeri A. Boarin - Vale 01 Consulta Médica

Eliana Marcolino da Silva - Vale 01 Consulta Médica

Patricia M. Driesel Kaefer - Vale 01 Consulta Médica

Dalva Marli Meharim - Vale 01 Consulta Nutricionista

Michelle Cristina Possagnoli Simoni - Vale 01 Consulta Nutricionista

Guilherme Luiz Brandalise - Vale 01 Kit de Produtos Veredicto Café

Ana Paula Bettega Joaquim - Vale 01 Kit de Produtos Veredicto Café

Marcos Ferreira da Silva - Vale 01 kit de produtos da loja da CAA-PR

Cezar Verbicaro Moreira Pais - Vale 01 kit de produtos da loja da CAA-PR

Eleandra Leal dos Santos Moraes - Vale 01 óculos de sol feminino

Hanna Luiza Bressan - Vale 01 Scanner i940

Kely Cristina Dulskis Bueno - Vale Bolsa de Estudos da ESA ( cursos setembro e outubro)

Alessandro Agnolin - Vale Bolsa de Estudos da Esa (cursos setembro e outubro)

Simone do Rocio Wolf - Vale 01 kit de produtos da Farmácia CAA-PR