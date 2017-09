Cidade

Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica empossa presidente no dia 4

Escrito por 01 Setembro 2017 .

Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica empossa presidente no dia 4

Na próxima segunda-feira (04), às 19 horas, na sala do Pleno da OAB Paraná, a advogada Leocimary Toledo Stal tomará posse como presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ), ao lado da vice, Cleis Maria S. H. Weber.

A Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica - ABMCJ é filiada e integrante da Fédération International e des Femmes des Carrières Juridiques – FIFCJ, sediada em Paris (França), a maior ONG feminina do planeta, presentes em 84 países na Europa, América, Ásia e África.

No Brasil a ABCMJ foi fundada na capital mineira em l985 e atualmente mantém sede em Goiânia (GO), onde é exercida a presidência nacional. A entidade atua por meio de comissões em 24 estados, agregando cerca de oito mil associadas (advogadas, ministras, magistradas, promotoras de justiça, procuradoras, defensoras públicas, professoras, universitárias, delegadas, entre outras).

A ABMCJ tem por objetivos promover a luta pela igualdade de gênero e o avanço da mulher no mercado de trabalho. Atua de forma comprometida e alinhada com a necessidade de rompimento de barreiras, almejando ser reconhecida como referência na construção de uma sociedade isenta de discriminações, violência, autoritarismo e arbítrio. A meta maior é liderar um tempo de progresso, união e paz fundados no direito e no ideal de justiça, sobretudo em prol do empoderamento das mulheres em busca de uma sociedade mais justa e equalitária.

Serviço

Posse na Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ)

Dia: segunda-feira (04), às 19 horas

Local: sala do Pleno – sede da OAB Paraná (Rua Brasilino Moura, 253) – Curitiba-PR