Diretor da BPP falou sobre a paixão pela leitura em evento no Edifício Maringá

Escrito por 30 Agosto 2017 .

Palestra integrou Agenda de Agosto da CAA-PR e marcou lançamento de parceria entre as duas instituições

O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR), Artur Piancastelli abriu a palestra “Ler para viver”, que aconteceu na noite da quinta-feira (24) no Edifício Maringá, com o diretor da Biblioteca Pública do Paraná (BPP), Rogério Pereira. O evento integrou a programação Agenda de Agosto do Edifício e contou ainda com as presenças da vice-presidente da CAA-PR, Daniela Ballão Ernlund, da secretária-geral Márcia Helena Bader Maluf Heisler, do secretário-geral adjunto, Paulo Fornazari e da diretora Iolanda Gomes, além de advogados e interessados no assunto.

“Temos oferecido uma diversidade de cursos e atividades visando atender a advocacia, como esta palestra que trata de literatura, um tema que atrai muitos advogados. Para nós é uma satisfação receber o diretor da Biblioteca Pública do Paraná e quem sabe estreitarmos parcerias, inclusive pelo fato de sermos vizinho”, afirmou o presidente da CAA-PR, se referindo a localização do Edifício Maringá em frente da BPP.

Jornalista e editor, Rogério Pereira contou sua trajetória de vida e os motivos que fizeram despertar a paixão pelos livros e pela leitura. “Através deles (livros) se oportuniza condições de vida a todos. É pela literatura que se pode ter um olhar sobre uma situação e descrevê-la”, disse o palestrante, entre outras afirmações.

O advogado Mauro de Paula Branco, que participou da palestra, disse que foi muito enriquecedora. “Eu gosto muito de literatura e essa aproximação dos advogados com a Biblioteca Pública é muito interessante para sairmos um pouco dos livros jurídicos. São leituras necessárias, mas literatura nos dá outra visão. Foi muito legal ouvir a história do diretor da Biblioteca e despertar este lado, que deixamos de lado em função dos compromissos”, afirmou o advogado.

PARCERIA: Ao final da palestra foi anunciada a primeira parceria entre a CAA-PR e a BPP por meio do projeto Caixa-Estante da Biblioteca que disponibiliza livros para consulta ou empréstimo. Os advogados interessados já podem consultar ou emprestrar os livros no 4º andar do Edifício Maringá, próximo ao Café.

MÊS DO ADVOGADO: Durante o mês de agosto, os advogados que visitarem o Edifício Maringá, localizado na região central de Curitiba, concorrem a brindes oferecidos pela CAA-PR e empresas parceiras. Para participar, basta preencher um cupom e depositá-lo na urna localizada no 8º andar. O sorteio será no dia 31 de agosto. Entre os prêmios estão um aparelho scanner, um ensaio fotográfico com 15 fotos, kits de produtos da CAA-PR, kits de produtos da Farmácia, entre outros.