Procuradores do Estado participaram de Congresso de Direito Administrativo

Escrito por 29 Agosto 2017 .

XVIII Congresso Paranaense de Direito Administrativo aconteceu em Curitiba, de 22 a 25 de agosto, na sede da OAB Paraná, reunindo juristas brasileiros e estrangeiros

Promovido pelo Instituto Paranaense de Direito Administrativo, o XVIII Congresso Paranaense de Direito Administrativo que aconteceu em Curitiba, no período de 22 a 25 de agosto, na sede da OAB Paraná, contou com a participação de diversos procuradores do Estado como palestrantes.

O membro titular do Conselho Fiscal da APEP, José Anacleto Abduch Santos, além de compor a Comissão Científica do Congresso, foi um dos debatedores no painel “Revolução nas Contratações Públicas”. Já o diretor de Planejamento da APEP, procurador Marco Antônio Lima Berberi, presidiu a Comissão de Concursos de Artigos Jurídicos.

Os procuradores Jozélia Nogueira e Paulo Roberto Ferreira Motta participaram como debatedores no primeiro painel do evento “Revolução do serviço público e atividade econômica estatal” e o procurador Fernando Borges Mânica participou do painel “Revolução no processo administrativo: em busca de garantias fundamentais”.