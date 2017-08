Cidade

Prossegue a construção de trincheira na Linha Verde Norte

Escrito por 29 Agosto 2017 .

O prefeito Rafael Greca vistoriou as obras de construção da nova trincheira e de pavimentação das pistas da Linha Verde Norte

A obra, que estava quase parada no início do ano, foi retomada e avança, com previsão de ser concluída no primeiro semestre de 2018. “Pegamos a obra parada, retomamos, erguemos e com alegria pela qualidade do serviço. Curitiba é mais forte que as dificuldades e está fazendo essa grandiosa obra de mobilidade. Aqui é a nova Curitiba de progresso e futuro”, afirmou o prefeito.

O investimento nos dois lotes é de R$ 80 milhões, recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) emitidos pela Prefeitura. A obra da trincheira está com 33% de execução e a pavimentação das vias já chega a 50% de conclusão. A construção da Linha Verde é coordenada e fiscalizada pelo departamento de Pavimentação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

A trincheira em construção na Linha Verde Norte, que fará uma nova ligação entre bairros Bacacheri e Bairro Alto por baixo da rodovia, está ganhando forma. “Assim nós vamos fazendo andar a obras da Linha Verde para que os dois lados da via sejam unidos por várias trincheiras, porque Curitiba é uma só”, afirmou Greca.

Na última semana de julho começaram a ser feitas as escavações na Rua Amazonas de Souza Azevedo, no Bacacheri. A empresa responsável pela obra trabalha nas escavações, terraplanagem e nos ajustes das estacas barretes, que farão a sustentação e são as paredes da trincheira.

A trincheira terá 420 metros de extensão, sendo que 210 metros serão cobertos pela Linha Verde. Serão usados 420 mil quilos de aço na fundação da trincheira e 4.900 metros cúbicos de concreto na obra, quantidade suficiente para encher cerca de 600 caminhões.

Além da trincheira, toda a Linha Verde Norte está recebendo obras de melhorias, nova pavimentação e a retirada do canteiro central para a construção de uma nova canaleta para o transporte coletivo, por onde passará uma nova linha do Ligeirão.