Evento marcou o lançamento do projeto Jovem Empresário

Escrito por 29 Agosto 2017 .

Público lotou espaço do Restaurante Mediterrâneo onde aconteceu o lançamento

A Melhore Consultoria & Marketing fez o lançamento do projeto Jovem Empresário para convidados e imprensa durante prestigiado evento que aconteceu no Restaurante Mediterrâneo, no Shopping Crystal, em Curitiba, na noite do último dia 3 de agosto. Empresários parceiros compareceram ao evento de lançamento do projeto que durante um ano irá capacitar jovens empresários que estão iniciando um novo negócio.

O Jovem Empresário, idealizado por Kauana Vissotto e Daiane Pereira, tem também como participante, Ane Luci Pedri e Thayza Melo. O Centro Europeu, que é uma das principais escola de profissões da América Latina, é co-realizador, responsável pelas atividades de capacitação empreendedora e de gestão de empresas e dará o suporte acadêmico para os jovens empreendedores que se inscreverem no projeto.

Em um ano, o Jovem Empresário se propõe a formar 40 empresas, startups e ideias inovadoras, com a possibilidade de apresentar a ideia de negócio para investidores e reunir as experiências registradas no projeto em um livro a ser lançado com o título “Erros de uns, Sucesso de outros...Ideias Compartilhadas”. A proposta já conta com adesão de empresários de sucesso de diferentes ramos que vão selecionar as propostas inscritas em áreas afins de sua expertise para orientar os jovens empresários no período de incubação.

O Grupo Babilônia e a Saint Germain Confeitaria e Panificadora são empresas incubadoras que aderiram a proposta, onde, alternadamente, uma vez na semana, os participantes terão contato na prática com cliente, fornecedor e mídia.

Presenças

O empresário Leonardo Petrelli, do Grupo RIC, apoiador e incentivador do projeto esteve presente no lançamento. “É importante incentivar o empreendedorismo. A ideia deste projeto é muito boa porque aproxima pessoas que dificilmente se encontrariam para debater uma ideia, uma proposta, um novo negócio. São empresários, profissionais com ampla experiência no mercado que vão orientar quem está começando e querendo empreender, aproximando quem já desenvolveu um negócio e quem ainda está começando”, comentou Petrelli.

O evento contou também com a presença do diretor de operações do Sebrae Paraná, Julio Cezar Agostini e de nomes como Heitor Côrtes, Marcelo Woellner Pereira, Virgilio Moreira, Eduardo Jonscher, Angelo Zagonel, Laura Zagonel, Charles Bonissoni, Douglas Meneses, Filipe Ghignone, Marcos Pedri, Rodrigo Mazuchowski, Marcos Bertoldi, Luciana Veronese, Guilherme Baruch, Cristina Pirv, Joao Baggio, entre outros, que vão atuar como mentores dos jovens empresários.

“Nossa iniciativa é para fomentar ideias, estimular a inovação com quem entende. É um serviço de mentoria para fortalecer a autonomia dos profissionais liberais, a inovação e o empreendedorismo com apoios dos melhores profissionais de Curitiba. Meu desafio inicial era conseguir parceria com 40 profissionais e já tenho 50, o que demonstra que a proposta está sendo bem aceita”, explica Kauana Vissotto, idealizadora do projeto e diretora da Melhore Consultoria & Marketing.

Inscrição

O projeto está em fase de captação de propostas para acompanhamento e orientação para o desenvolvimento. Os interessados em participar podem ter mais informações no link http://www.melhorece.com.br/jovemempresario/edital.pdf ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.