Cidade

8º Congresso Nacional Moveleiro acontece no mês de setembro em Curitiba

Escrito por 29 Agosto 2017 .

Voltada para a geração de negócios, a oitava edição do Congresso Nacional Moveleiro acontece em Curitiba nos dias 21 e 22 de setembro e tem como tema central “Boas ideias, o ponto de partida para seu sucesso”

O Congresso traz uma oportunidade para a geração de negócios e de networking para a cadeira moveleira. A programação do evento traz encontros de negócios nacional e internacional, mostra da indústria, workshops, palestras, painéis e exposições e espaço design para falar de tendências e boas práticas no mercado. “Nesta edição, queremos ser o elo da cadeia produtiva para a geração de negócios, algo que já vínhamos fazendo e que será o grande direcionador do evento”, pontua Irineu Munhoz, coordenador do Conselho Setorial Moveleiro da Federação das Indústrias do Paraná, entidade realizadora do evento.

Na última edição, a expectativa de negócios estimada pelos industriais que participaram dos encontros de negócios foi de 9,2 milhões de dólares.

Entre os palestrantes confirmados para o Congresso estão: o italiano diretor da divisão Macchiney per Todo Grupo, Luigi de Vito, que irá falar sobre as soluções tecnológicas para a indústria de movelaria com ênfase na indústria 4.0; e André Leal, especialista comercial do consulado norte-americano, que traz as perspectivas de negócios do segmento com os Estados Unidos.

Nesta edição, a arquiteta e designer Katalin Stammer traz o espaço Estilo de Vida, com uma proposta conceitual de que as pessoas precisam voltar “para o lar e não para uma casa”. Uma habitação compacta, mas rica em experiências sensoriais será montada para que o público possa interagir com a proposta de lares mais intimistas e aconchegantes sem deixar de serem funcionais.