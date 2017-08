Cidade

Confraria Store se destaca pelo estilo, exclusividade e alta costura

Escrito por 25 Agosto 2017 .

Loja está no Shopping Crystal para atender mulheres maduras, decididas e elegantes

O mix de lojas do Shopping Crystal está mais elegante, exclusivo e com muito estilo. Na quarta-feira (23), o empresário Eduardo Nogara inaugurou no espaço a Confraria Store, presente no mercado fashion há mais de 30 anos. O portfólio da marca conta com produtos criados para mulheres maduras, decididas e elegantes que preferem a alta costura.

Atualmente, as mulheres buscam personalidade ao se vestir e apostam em modelos exclusivos. A consultora de imagem Luciane Brambila reforçou que a Confraria Store atende a este universo feminino mais contemporâneo. “Oferecemos looks para a mulher real, de verdade, dona de si. Investimos em tecidos nobres, cortados a laser, que garante alinhamento perfeito e impecável e estampas modernas”.

O empresário Eduardo Nogara destacou que a loja faz lançamentos de modelos toda a semana e oferece também uma linha plus size, que traz estampas e design que valorizam a silhueta. “Nossa marca tem o compromisso com o público feminino que quer qualidade e procura algo especial e único. Atendemos às mulheres modernas, fortes, suaves, intensas e com estilo”.

Clientes, amigos, jornalistas de moda, blogueiras e empresários prestigiaram a inauguração da loja. Eles foram recepcionados com coquetel organizado pelo chef Ricardo Bittencourt.