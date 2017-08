NCA Comunicação passa a integrar a área de produção de eventos

Cidade

24 Agosto 2017

Espaço Estúdio Bebel Ritzmann inaugura com palestra sobre autoestima, sensualidade e motivação para mulheres

Consolidada na área de assessoria de imprensa, relacionamento com a mídia e produção de conteúdo e de imagens, a NCA Comunicação, de Curitiba, expande seu portfólio de atividades e inaugura o Espaço Estúdio Bebel Ritzmann com foco na gestão de eventos. De acordo com a jornalista Bebel Ritzmann, o ambiente tem capacidade para acomodar um público de 25 pessoas, oferece recursos multimídia e internet e está disponível para receber cursos, palestras, reuniões corporativas e outras ações de diversos segmentos profissionais. A coordenação do Espaço Estúdio, localizado nas esquinas das ruas Vinte e Quatro de Maio e Engenheiros Rebouças, é da produtora e relações públicas Daiane Oliveira.

Com a expertise em comunicação, a NCA ingressa na área da produção de eventos com a proposta de fortalecer marcas e aumentar a visibilidade de empresas e profissionais. Daiane Oliveira acentua que “sabemos da importância do planejamento, da organização, da logística e do feedback que este tipo de atividade exige, e estamos preparados para oferecer os melhores resultados aos clientes”. De acordo com ela, para se promover um evento é necessário contar com o envolvimento de diversos parceiros, e a NCA mantém um leque completo de profissionais motivados para tornar o evento um sucesso.

O Espaço Estúdio abriu sua agenda com o workshop de Fernanda Pauliv, consultora de autoestima, sensualidade e motivação para mulheres. No estilo stand up, ela falou de uma maneira descontraída e bem humorada sobre a arte da paixão e deu dicas para apimentar a relação para uma plateia feminina, na noite de segunda-feira (21). Publicitária e com pós-graduação em marketing e MBA nos Estados Unidos, Fernanda brincou, fez piadas, interagiu com as presentes para abordar um assunto muito sério. “Apesar das conquistas e vitórias o sexo ainda é tratado como um tabu”, observa. “Os conceitos e preconceitos de beleza também contribuem para a inibição, timidez e insatisfação da mulher quando o assunto é sexo, prazer”, observa a especialista.

Mais informações sobre o Espaço Estúdio Bebel Ritzmann para a realização de eventos poder ser obtidas com Bebel Ritzmann pelos contatos: (41) 3333-8017, (41) 9 9957-1547 (whats) e Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , ou com Daiane Oliveira (41) 9 8452- 1604.