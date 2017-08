Cidade

Confraria Store inaugura loja no Shopping Crystal

Escrito por 21 Agosto 2017 .

Coquetel está marcado para quarta-feira (23), a partir das 19 horas e marca apresenta preview da coleção primavera/verão

Elegância, exclusividade e estilo são os principais diferenciais da Confraria Store, há mais de 30 anos no mercado fashion, e que passa a fazer parte do mix de lojas do Shopping Crystal, em Curitiba. A marca inaugura seu espaço nesta quarta-feira (23), com preview da coleção primavera/verão e coquetel de boas-vindas aos clientes e convidados. Comandada pelo empresário Eduardo Nogara, a grife de vestuário feminino traz um novo conceito de moda direcionada para as mulheres maduras, decididas e elegantes com modelos de alta costura.

A consultora de imagem da loja Lu Brambila observa que o portfólio dos produtos da Confraria Store é criado pensando no universo feminino contemporâneo, que busca personalidade ao se vestir e que aposta em modelos exclusivos. “Criamos looks para a mulher real, de verdade, dona de si. Investimos em tecidos nobres, cortados a laser, que garante alinhamento perfeito e impecável. Nossas estampas seguem as tendências das passarelas”, detalha.

Além desses diferenciais, a Confraria Store apresenta lançamentos de modelos semanais e uma linha plus size. “A numeração especial também ganha destaque com estampas e design que valorizam a silhueta”, observa a consultora de imagem. O empresário Eduardo Nogara acentua que “nossa marca tem o compromisso com o público feminino que quer qualidade e procura algo especial e único, desprendido de preconceitos ditados pelo mercado da moda. Atendemos às mulheres modernas, fortes, suaves, intensas e com estilo”.

O cardápio e a carta de vinhos do coquetel de inauguração da Confraria Store está sob a coordenação do chef Ricardo Bittencourt. Os presentes ao evento estarão concorrendo ao sorteio de três jantares.

Serviço

Coquetel de inauguração da loja Confraria Store

Dia: quarta-feira (23), a partir das 19 horas

Local: Shopping Crystal, Piso L2 (Rua Comendador Araújo, 731, Batel), Curitiba-PR