Cidade

Advogados contemplados em sorteio recebem smartphones da CAA-PR

Escrito por 21 Agosto 2017 .

Ganhadores do sorteio realizado dia 11 de agosto, entre os primeiros 1.200 advogados que baixaram o APP CAA-PR, receberam um Samsung Galaxy J7 Prime

Os advogados sorteados na promoção de lançamento do Aplicativo CAA-PR estiveram na sede da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná na tarde de quinta-feira, 17 de agosto, para receberem seus aparelhos smartphones Samsung Galaxy J7 Prime.



Os ganhadores Andrea Paim, Luciano D’Agostin, Marilia Nascimento de Souza, Rogério Luis Silva Rosa e Ester Lima da Silva receberam os prêmios das mãos do presidente da entidade, Artur Piancastelli, e da diretora Julia Gladis Lacerda Arruda. A advogada Valeria de Souza Pinto, que não pode comparecer, receberá seu smartphone posteriormente.



SORTEIO: No dia 11 de agosto, a CAA-PR fez o sorteio dos seis aparelhos entre os primeiros 1.200 advogados que fizeram o download do aplicativo lançado no dia 10 de julho. O APP da CAA-PR, que já ultrapassou mais de dois mil downloads, tem várias funcionalidades e recursos para facilitar a busca de informações sobre os serviços e convênios da CAA-PR, em uma tela com 16 ícones que dão acesso aos benefícios separados por temas.



A ferramenta foi desenvolvida pela MK Comunicações com supervisão dos diretores da Caixa de Assistência, Fernando Estevão Deneka e Julia Gladis Lacerda Arruda. Para baixar o aplicativo, que é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS, basta digitar CAA-PR no espaço de busca. É necessário confirmar o uso mediante cadastro, criando login e senha.