Cidade

Chuva transfere para dia 27 encontro de motos antigas

Escrito por 21 Agosto 2017 .

Há 16 anos, Encontro de Motos Antigas de Curitiba reúne aficionados pelo universo de motos e afins em tradicional exposição

O XVI Encontro de Motos Antigas de Curitiba, que seria realizado neste domingo (20), na Chácara Sapolândia, foi transferido para dia 27 de agosto, a partir das 10 horas, por causa do mau tempo.

O evento, organizado pelo colecionador Franz Goossen, é um dos mais significativos para os apaixonados por motos. Há 16 anos, reúne motociclistas para apreciarem relíquias e modelos clássicos na tradicional exposição de motos, motonetas, vespas, lambretas, peças e acessórios.

Franz avisa que no próximo domingo (27), os visitantes poderão levar suas máquinas e ainda revistas, motos e peças para compartilhar sua paixão com todos e trocar ideias e experiências.



Serviço:

XVI Encontro de Motos Antigas

Data: 27/08/17

Local: chácara Sapolândia

Horário: a partir das 10h