Totem Carregador de Celular está disponível para advogados no Edifício Maringá

Escrito por 18 Agosto 2017 .

Parceria da CAA-PR com a empresa Boletim Informativo Comunicação Institucional disponibiliza gratuitamente aparelho que recarrega bateria de aparelhos celulares com praticidade e segurança

Os advogados que frequentam os Escritórios Compartilhados da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, no Edifício Maringá, em Curitiba, já devem ter percebido a novidade no local, um Totem Carregador de Celular. No equipamento instalado no 9º andar do prédio, os advogados podem recarregar a bateria do celular enquanto desenvolvem suas atividades. O benefício é resultado de parceria firmada entre a CAA-PR e a empresa Boletim Informativo Comunicação Institucional.



Com um design moderno e componentes de última geração, o Totem permite o carregamento simultâneo de até seis aparelhos de forma prática e segura, em gavetas individuais que são acionadas por meio de qualquer cartão com tarja magnética. É necessário o uso do mesmo cartão para fechar e liberar as gavetas, que ainda possuem adaptadores para carregar diferentes modelos de celulares.



“Com esta ferramenta, os profissionais do Direito se mantém conectados, com o celular sempre em funcionamento para resolver as demandas profissionais e até pessoais”, observa a jornalista Idionete Pertussatto Gomes, diretora da Boletim Informativo Comunicação Institucional, empresa que cedeu o Totem. O equipamento também tem um monitor na parte superior, onde está sendo divulgada a programação de atividades da CAA-PR e de empresas parceiras.



CONFERÊNCIA: O Totem foi bastante utilizado durante a VI Conferência Estadual da Advocacia, onde foram instalados três equipamentos para atendimento ao público no local. Foram cerca de 100 carregamentos por dia, em cada um dos totens, nos três dias de evento.