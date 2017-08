Cidade

Secretária-geral da CAA-PR participou de compromisso coletivo de novos advogados

Foram 70 novos advogados que participaram do compromisso na sede da OAB Paraná

A OAB Paraná realizou solenidade de compromisso coletivo para 70 novos advogados na última terça-feira, 15 de agosto. Na ocasião, a secretária-geral da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, Márcia Helena Bader Maluf Heisler representou a instituição na solenidade que aconteceu no auditório da Seccional e foi conduzida pelo presidente da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha.



A secretária-geral falou sobre os benefícios e convênios oferecidos pela CAA-PR para os advogados. “Nossas ações visam o bem-estar e a qualidade de vida dos advogados. Hoje o valor da anuidade paga pelos advogados pode ser revertido quase integralmente em benefícios e descontos, além do subsídio às consultas médicas e as vacinas que a Caixa dos Advogados oferece”, destacou Márcia Helena Bader Maluf Heisler.