Quarta-feira é dia de Jovem Empresário na Woods FM

15 Agosto 2017

Inscrições para o projeto estão abertas até 21 de agosto

Nesta quarta-feira, 16 de agosto, o projeto Jovem Empresário leva Ronaldo Cavalheri, coordenador do Centro Europeu, para participar do programa "Notícia Boa Surge Cedo com Marco Antonio Kurovski", na Wood’s FM (107,1). A cada semana o projeto leva um convidado especial para entrevista ao vivo no programa que vai ao ar das 7h30 às 9h.

Esta semana Cavalheri explica como vai funcionar a Metodologia do Projeto Jovem Empresário, que está sendo desenvolvida pelo Centro Europeu com foco no negócio dos participantes. É um momento para saber mais sobre empreendedorismo e experiência dos grandes empresários.

Projeto

O Jovem Empresário, idealizado por Kauana Vissotto e Daiane Pereira, tem também como participante, Aneluci Pedri e Thayza Melo. O Centro Europeu, que é uma das principais escola de profissões da América Latina, é co-realizador, responsável pelas atividades de capacitação empreendedora e de gestão de empresas e dará o suporte acadêmico para os jovens empreendedores que se inscreverem no projeto.

Em um ano o Jovem Empresário se propõe a formar 40 empresas, startups, com a possibilidade de apresentar a ideia de negócio para investidores e reunir as experiências registradas no projeto em um livro a ser lançado com o título “Erros de uns, Sucesso de outros...Ideias Compartilhadas”. A proposta já conta com adesão de empresários de sucesso de diferentes ramos que vão selecionar as propostas inscritas em áreas afins de sua expertise para orientar os jovens empresários no período de incubação.

Os empresários que participam do projeto são os convidados da semana para entrevista na Woods FM. Já estiveram no programa Heitor Côrtes, Marcos Pedri e Thayza Melo.

Inscrição

O projeto está em fase de captação de propostas para acompanhamento e orientação para o desenvolvimento até o dia 21 de agosto. Os interessados em participar podem ter mais informações no link www.projetojovemempresario.com.br, ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . As inscrição são até o próximo dia 21 de agosto.

Também nesta quarta-feira (16), a partir das 14h30, a equipe do projeto vai explicar e tirar dúvidas em uma transmissão ao vivo no Facebook no facebook.com/ProjetoJovemEmpresario

Serviço: Projeto Jovem Empresário

Inscrições abertas até 21 de agosto

Informações: www.projetojovemempresario.com.br