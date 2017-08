Geral

Procuradores do Estado participaram ativamente da Conferência Estadual da Advocacia

Escrito por 10 Agosto 2017 .

Evento foi promovido pela OAB Paraná teve como tema "Justiça em crise: novos rumos para a democracia"

Os procuradores do Estado do Paraná Adalcy Rachid Coutinho, Cristina Leitão, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho e José Anacleto Abduch Santos foram palestrantes convidados da VI Conferência Estadual da Advocacia, promovida pela OAB Paraná, em Curitiba, no período de 2 a 4 de agosto. O evento teve como tema “Justiça em crise: novos rumos para a democracia” e aconteceu no Centro de Convenções da Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), com uma programação de debates organizada em painéis com participação de juristas renomados.

O presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná (APEP), Eroulths Cortiano Junior e a associada e ex-presidente da APEP, Eunice Fumagalli Martins e Scheer, também participaram coordenando, conjuntamente, o encontro do Tribunal de Ética e das Câmaras de Disciplina da OAB Paraná, em evento paralelo à Conferência. Ainda os procuradores do Estado e conselheiros estaduais da OAB Paraná Joaquim Mariano Paes de Carvalho Neto e Julio Cezar Zem Cardozo, participaram como mediadores, respectivamente, no painel Direito Administrativo e painel Administração Pública e Advocacia.

O procurador Jacinto Nelson de Miranda Coutinho foi um dos palestrantes no painel Processo Penal. O tema abordado por Coutinho foi “Advocacia criminal e a deterioração do sistema inquisitório atual”. A procuradora Cristina Leitão fez a palestra “Limites da responsabilidade do advogado público pelos pareceres”, no painel Administração Pública e Advocacia, ambos na quinta-feira (3).

O painel Transparência e Controle contou com participação do procurador José Anacleto Abduch Santos, com o tema “Compliance” e a procuradora Aldacy Rachid Coutinho falou sobre “A contrarreforma trabalhista” no painel Reforma Trabalhista: Avanços e Retrocessos, os dois na sexta-feira (4).