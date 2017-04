Cidade

Consutora destacou características que profissionais devem buscar para ascensão na carreira

Escrito por 28 Abril 2017 .

A disponibilidade para o trabalho multidisciplinar, para a jornada flexível e a priorização de tarefas foram algumas das características profissionais destacadas pela consultora e gestora Mariah Zambrim na palestra "O profissional que o mercado quer ver", promovida pela Melhore Consultoria & Marketing, na noite da última terça-feira, em Curitiba.

Atualmente gestora de CRM em uma empresa multinacional da indústria automotiva, Mariah já atuou em gestão de projetos, comércio exterior, mercado financeiro e foi o conhecimento adquirido em sua experiência de trabalho que ela apresentou para o público que esteve presente em sua palestra. "O mercado hoje oferece ferramentas e busca profissionais qualificados. Para crescer na carreira é necessário ter mentalidade empreendedora, conhecer o negócio e ter paixão pelo que faz", afirmou a consultora.

A palestra dirigida para profissionais que estão em busca de reposicionamento e ascensão na carreira abordou de forma dinâmica temas como liderança, gestão de pessoas, mercado de trabalho e empreendedorismo. "Hoje o profissional tem que investir em qualificação, no aprendizado permanente e procurar estabelecer relações colaborativas com os colegas e concorrentes", pontuou a consultora.

Melhore Consultoria & Marketing

Mariah Zambrim é uma das profissionais em consultoria e empreendedorismo atendida pela Melhore Consultoria & Marketing, empresa com infraestrutura voltada para atender pequenas e médias empresas. Oferece serviços de consultoria em gestão, empreendedorismo e de marketing com destaque para inteligência de mercado, marketing de relacionamento com foco em resultado, prospecção de clientes e marketing digital, prezando sempre pela excelência no atendimento aos clientes.

