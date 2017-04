Empresa lança empreendimento em Curitiba

Cidade

27 Abril 2017

Depois de inovar no conceito de show room único, a A.Yoshii Engenharia acaba de lançar o segundo empreendimento em Curitiba, o Maison Legend Ecoville, empreendimento de alto luxo, localizado no Batel Traz um novo conceito para plantas de alto padrão na cidade, já que é o único com 272 m² de área privativa, com um apartamento por andar. “É com imenso orgulho que trazemos o Maison Legend para os curitibanos. Nosso padrão de qualidade e pontualidade, praticados há mais de 50 anos, aliados à sofisticação desse projeto, representa nossos valores e nosso cuidado com os clientes. Acredito que o empreendimento será um ícone para a cidade de Curitiba”, destacou o presidente da construtora, Leonardo Yoshii.

“Uma proposta moderna, com localização privilegiada e metragem que segue tendências internacionais”. Essa é a definição de Manoel Baggio Pereira, arquiteto da BSA Arquitetura, criador do projeto arquitetônico do Maison Legend Ecoville. Com opções de três ou quatro quartos, varanda gourmet integrada à sala de jantar e living, o Legend alia modernidade à tradicional sofisticação dos projetos da construtora paranaense. O empreendimento, que será entregue em 2021, está localizado na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, no Ecoville. Sua face norte, com fachada de vidro, aproveita a iluminação solar e se destaca pela volumetria diferenciada. A torre terá 38 pavimentos, com um apartamento por andar e 6 pavimentos dedicados às áreas comuns e de bem-estar.

Planejados e decorados pelo escritório Jayme Bernardo Arquitetura & Design, os ambientes de convivência traduzem o conceito clean e contemporâneo do Legend já em sua entrada. Desde o hall, passando pelo salão de festas e espaço gourmet, piscinas externa e interna (ambas aquecidas), spa, espaços fitness e de beleza, todos foram projetados para valorizar o conforto e o aconchego dos moradores e seus visitantes.

As áreas dedicadas à brincadeira e à diversão, como a brinquedoteca e o espaço teen, também compartilham do mesmo conceito. “Projetamos espaços pensando em bons momentos de lazer e convivência, pois entendemos que o maior luxo é desfrutar de um espaço convidativo junto a nossa família e amigos”, explica o arquiteto Jayme Bernardo.