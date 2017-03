Cidade

Curitiba ganha megaempreendimento multiuso

Escrito por 03 Março 2017 .

The Five tem hotel, restaurante, lojas, unidades residenciais e unidades comerciais

A Thá Engenharia, uma das principais empresas do mercado da construção civil no Brasil, acaba de entregar as obras do megaempreendimento The Five, na cidade de Curitiba (PR). A empresa usou mais uma vez toda a sua expertise em construção para viabilizar o produto da construtora Tecnisa. Referência nacional, a Thá Engenharia traz em seu DNA toda a excelência de um grupo que atua há mais de 120 anos no segmento da construção civil.

Seguindo um conceito pioneiro, o The Five é o primeiro mixed-use 5 em 1 da cidade de Curitiba. Um megaempreendimento multiuso com hotel, restaurante, lojas, unidades residenciais e unidades comerciais. Implantado na Dr. Pedrosa (nº 151), uma das regiões mais tradicionais e completas da capital paranaense, ele traz um conceito pioneiro para o Brasil, tendo como âncora a renomada rede hoteleira espanhola NH, empresa que conta com mais de 400 hotéis espalhados pelo mundo.

A obra realizada pela Thá Engenharia totalizou quase 60 mil m² de área construída, com início dos trabalhos em outubro de 2013. De acordo com Rafael Tyska, engenheiro da Thá Engenharia, o grande desafio da obra foi a sua magnitude. Agora finalizado, o The Five oferece 202 apartamentos residenciais (The Five Home), open space e 2 dormitórios com metragens que variam entre 35m² e 76m² de área privativa; 180 suítes de hotel (The Five Hotel), com quartos de 30 a 38m²; 88 salas comerciais (The Five Business), de 36 a 99m² de área privativa; dez lajes corporativas (The Five Corporate), com 700m² de área privativa cada; e nove lojas (The Five Mall) com metragens que variam entre 98 e 313m² de área privativa.