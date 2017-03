Cidade

Mercado pet

Escrito por 03 Março 2017 .

Curitiba vai capitanear uma proposta inédita no Brasil dentro do mercado pet: a criação de um sistema de vendas diretas binível de produtos para cachorros e gatos A iniciativa é dos empresários Sandra Schuster, Flávio Pigatto e Juliano Cortes que lançaram a marca docg. Os três têm larga experiência no mercado de produtos e serviços para animais.

O projeto une dois grandes setores em crescimento, mesmo num cenário de crise: o mercado pet e o de vendas diretas. A cada mês no Brasil 3.000 novas pessoas aderem ao trabalho de vendas porta a porta. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), em 2015, já eram 4,6 milhões de profissionais atuantes somando R$ 41,6 bilhões em volumes de negócios. E o setor pet também segue em alta. Em 2016, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) estima que o mercado pet nacional deve ter chegado a R$ 19 bilhões em faturamento, um crescimento de 5,7% em relação ao ano passado. Isso significa que o setor tem, praticamente, o mesmo peso no Produto Interno Bruto (PIB) que a linha branca (fogões, geladeiras, máquinas de lavar).

Os sócios investiram mais de dois anos na construção do projeto e na contratação de diversas consultorias de renome que resultaram no modelo de negócio e nos produtos com a marca docg. São cosméticos como shampoos, condicionadores, finalizadores, banho seco, creme para patas, perfumes e também uma linha dedicada aos profissionais de beleza e estética animal.

O tamanho e a variedade do catálogo não ficam atrás de outras grandes marcas de cosméticos tradicionais que trabalham com venda porta a porta. Além dos produtos com a marca docg., itens de marcas parceiras como petiscos, alimentos úmidos, acessórios, brinquedos e camas também serão ofertados. “Nossa proposta é melhorar a qualidade de vida dos animais, por isso visamos inovar e ampliar ainda mais a oferta de itens. Futuramente novos produtos, inclusive importados, farão parte do nosso catálogo” comenta Sandra.

Todos os shampoos possuem PH balanceado e contém deoplex, um ativo neutralizador de odores que garante maior durabilidade ao banho. “Assim como as pessoas buscam produtos mais naturais, que agridam menos seus cabelos, os animais também merecem esses benefícios. Por isso, as fórmulas dos shampoos são livres de parabenos, vaselina ou óleos minerais”, revela Sandra.