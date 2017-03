Cidade

Inova, Curitiba!

Escrito por 03 Março 2017 .

Por Rafael Greca, prefeito de Curitiba

Vem inovar comigo, Curitiba. Vem comigo retomar a vanguarda em nossa cidade. Aonde é que foi parar aquela capacidade inovadora que no passado foi uma marca de nossa Capital? Que fim levou aquela tradição de apresentar ao país e ao mundo soluções pioneiras para os problemas mais simples de uma cidade e os projetos inovadores para as grandes necessidades estruturantes?

Curitiba já foi a cidade latino-americana que deu exemplos ao planeta. Infelizmente, esse nosso diferencial adormeceu, mas não podemos culpar o povo curitibano por isso. Faltaram, nos últimos anos, a liderança, o apoio, o abre-alas do poder público municipal.

Mas vamos fazer Curitiba voltar a ser a cidade mais vanguardista do Brasil. Vem comigo, vem! Vamos juntos para o Vale do Pinhão, o nosso Vale do Silício das Araucárias. Todos são bem-vindos, o inovador, o criador, o empreendedor, o que não tem medo de errar e tem a ousadia de arriscar.

Startups, fablabs, empreendedorismo, co-working, o vocabulário é novo, mas no fundo a vontade, as ideias, a imaginação são as mesmas da Curitiba que num passado recente tinha novidades quase todos os dias.

O Vale do Pinhão já começou, ali no Moinho Rebouças, sede da nossa Fundação Cultural, que agora passa a ser o Engenho da Inovação. Estamos integrando Agência Curitiba, Ippuc, universidades, órgãos públicos e instituições privadas, para que o Vale do Pinhão seja o elo entre essas frentes e instituições no desenvolvimento tecnológico da cidade, gerando emprego e renda.

Estamos revisando o plano de incentivo fiscal e tributário do ISS tecnológico e demais tributos municipais, e também readequando espaços e incentivos para as empresas instaladas ou que queiram se instalar no Vale do Pinhão. Nos preparamos para a nova modernidade, para vencer a burocracia, para promover o empreendedorismo com velocidade e eficiência.

Nossos jovens estão antenados, empolgados, dispostos a empreender, mas precisam de uma liderança, de um porto seguro, do nosso incentivo. A Prefeitura será parceira de co-workings, fablabs, startups e todos os agentes e espaços de economia criativa neste grande projeto.

O futuro é agora. Vem inovar comigo, Curitiba!