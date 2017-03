Cidade

Como são os discos voadores?

Escrito por 02 Março 2017 .

Interessados em saber a resposta devem participar do Congresso Brasileiro de Ufologia que acontecerá em Curitiba

Thiago Ticchetti, administrador que atua em Brasília, será um dos conferencistas da 18ª edição do Congresso Brasileiro de Ufologia, que acontecerá entre os dias 17 e 19 de março, em Curitiba. Autor do livro "Queda de UFOs", o estudioso abordará o tema "A impressionante tipologia das naves alienígenas: uma proposta de classificação". Os interessados em participar do evento podem fazer a inscrição em www.ufologiabrasileira.com.br.

Segundo Ticchetti, os discos voadores existem e são máquinas sofisticadas concebidas, projetadas e construídas por seres pertencentes a civilizações mais avançadas do que a humanidade terrestre. "São ainda veículos espaciais que servem como meio de transporte entre diferentes planetas do universo. A engenharia desses artefatos, certamente, é extremamente mais complexa, mas nem por isso são totalmente infalíveis. Quando em missão em nosso mundo, já se acidentaram inúmeras vezes. Essas quedas vêm acontecendo desde a Antiguidade, segundo registros históricos, mas foi a partir das décadas de 40 e 50 que se acentuaram", relata.

Em sua palestra, Ticchetti irá falar sobre os diferentes tipos de veículos extraterrestres. Ele conta que são milhares de relatos de testemunhas que afirmam ver desde o tipo clássico e discoide de UFO até objetos metamórficos, passando por aeronaves retangulares, triangulares, cilíndricas, esféricas, elípticas etc. Durante o Congresso, Ticchetti lançará o livro e "Guia da Tipologia dos UFOs".

Congresso

O conteúdo do congresso, organizado pela Revista UFO, contará com uma variedade de temas e informações sobre a presença alienígena na Terra, contatos com extraterrestres, avistamentos de naves, abduções, geração de raças híbridas, canalização, agroglifos nas plantações (desenhos feitos por ETs), ufoarqueologia, acobertamento, exopolítica. Na ocasião, será lançado o livro "Infiltrados: o plano alienígena para controlar a humanidade", a sétima obra de Jacobs. Ele também fará a palestra "O Plano Alienígena para Controlar a Humanidade". O evento ainda terá palestra especial do professor Wilson Picler (PR) sobre necessidade de se dar tratamento científico à Ufologia.

Conferencistas e palestras

• Alcione Giacomitti, escritor e consultora da Revista UFO, "A Física Quântica frente ao paradigma extraterrestre: uma nova era vem aí"

• Pedro de Campos, autor espírita, "Os contatos do médium Chico Xavier com ETs finalmente revelados"

• Ademar José Gevaerd, editor da Revista UFO, "A análise multidisciplinar do agroglifo registrado em Prudentópolis de 2016"

• Carlos Casalicchio (SP), "As abduções alienígenas através da grafologia e hipnose regressiva"

• Carlos Odone Nunes (RS), "As intenções das inteligências estelares que nos visitam há milênios"

• Flori Antonio Tasca (PR), "Da exopolítica ao exodireito: um novo conceito para se aplicar aos extraterrestres"

• Gener Silva (SP), "O Vaticano e o Fenômeno UFO: que segredos ainda estão ocultos e o que conteriam?"

• Lallá Barretto (RJ), "Laboratório antropológico para inteligências extraterrestres na Ilha João Donato, no Maranhão"

• Marco Antonio Petit (RJ), "A verdade sobre os visitantes extraterrestres já pode ser revelada ao mundo?"

• Mônica de Medeiros (SP), "Como podemos nos preparar para o contato oficial com extraterrestres?"

• Toni Inajar Kurowski (PR), "Apanhado histórico sobre contatos com ETs e abduções no Brasil antes da Era Moderna dos Discos Voadores"

Workshop especial

Durante o congresso, Flori Antonio Tasca realizada uma oficina especial sobre exopolítica, definida com "a nova ciência política do espaço exterior". A iniciativa discutirá a interação da humanidade com outras espécies cósmicas, evidenciada há décadas pela Ufologia.

Credenciamento da imprensa:

Veículos de comunicação interessados em fazer a cobertura do Congresso devem enviar as seguintes informações para: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. : nome do jornalista, fotógrafo e cinegrafista, documento de identificação, nome do veículo, contato telefônico e email.

Serviço

XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia

Data: 17 a 19 de março

Local: Hotel Lizon (Av. Sete de Setembro, 2246 - Centro, Curitiba)

Inscrições e programação: www.ufologiabrasileira.com.br