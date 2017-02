Cidade

Discos voadores e exopolítica marcam os debates do Congresso de Ufologia em Curitiba

Escrito por 23 Fevereiro 2017 .

Maior evento do Brasil será realizado entre os dias 17 e 19 de março, no Hotel Lizon

Estão abertas até 28 de fevereiro as inscrições para o XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia, que acontecerá em Curitiba, no mês de março (17, 18 e 19), no Hotel Lizon. Os coordenadores alertam que as vagas são limitadas a 300 e já se inscreveram mais de 200 pessoas. O conteúdo do congresso contará com uma variedade de temas e informações sobre a presença alienígena na Terra, contatos com extraterrestres, avistamentos de naves, abduções, geração de raças híbridas, canalização, agroglifos nas plantações (desenhos feitos por ETs), ufoarqueologia, acobertamento, exopolítica.

Entre os conferencistas estão os principais ufólogos do Brasil, como Mônica de Medeiros, que falará sobre como podemos nos preparar para o contato oficial com extraterrestres? Ela acredita que este contato é iminente e dá dicas de como encará-lo. Também estará presente Marco Antonio Petit, que fará a palestra "A verdade sobre os visitantes extraterrestres já pode ser revelada ao mundo?", analisando as repercussões desta revelação. Haverá pânico? Como será este encontro? Quem falará pela humanidade?

Um dos momentos de destaque do evento será a palestra do advogado Flori Antonio Tasca, intitulada "Da exopolítica ao exodireito: um novo conceito para se aplicar aos extraterrestres". Tasca garante que, a partir do amplo contexto das exociências, os postulados básicos da exopolítica e as linhas mestras do exodireito precisam ser estabelecidas para um ordenamento jurídico positivo vigente entre as civilizações cósmicas. Ele também fará um aprofundamento do assunto na oficina do evento.

Temas polêmicos também estarão na pauta. O escritor Pedro de Campos, por exemplo, descreverá os contatos do médium Chico Xavier com ETs. Ele diz que o mais conceituado médium brasileiro se referia regularmente à vida extraterrestre. No entanto, poucos sabiam que na intimidade do seu lar ele falava com parentes e amigos sobre suas experiências diretas com ETs, que agora serão reveladas.

Thiago L. Ticchetti, administrador em Brasília, apresentará a palestra "A impressionante tipologia das naves alienígenas: Uma proposta de classificação". Nela, vai abordar os diferentes tipos de veículos extraterrestres. Para ele, são milhares de relatos todos os anos em que testemunhas afirmam ver desde o tipo clássico e discoide de UFO até objetos metamórficos, passando por aeronaves retangulares, triangulares, cilíndricas, esféricas, elípticas etc.

O escritor curitibano Alcione Giacomitti falará sobre a Física Quântica frente ao paradigma extraterrestre. Para Giacomitti. É necessária uma reflexão sobre a questão extraterrestre e as diversas possibilidades que a física quântica nos apresenta, do universo conhecido até as realidades dimensionais, ultraterrestres e espirituais. E proporá que estamos lidando com um fenômeno advindo do nosso próprio mundo.

Dos Estados Unidos virá a estrela internacional do evento, o professor David Jacobs, Ph.D., cuja conferência se intitula "Híbridos entre nós: O plano secreto dos alienígenas para controlar a humanidade". Segundo Jacobs, há décadas várias espécies extraterrestres atuam na humanidade de nosso planeta abduzindo pessoas e recolhendo seu material genético para experimentos que levam à criação de seres híbridos, parte humanos, parte alienígenas.

Serviço

XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia

Data: 17 a 19 de março

Local: Hotel Lizon (Av. Sete de Setembro, 2246 - Centro, Curitiba)

Inscrições e programação: www.ufologiabrasileira.com.br

Informação:(41) 3205-4974 e (41) 98872-3839