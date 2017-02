Cidade

Estudioso afirma que extraterrestres já estariam entre nós

16 Fevereiro 2017

Para chegar a esta conclusão, cientista americano David Jacobs pesquisou 1,4 mil casos de abdução e mostrará os resultados em Curitiba, no Congresso Brasileiro de Ufologia

Embora casos de raptos de seres humanos por extraterrestres, conhecidos na Ufologia como abduções, tenham sido descobertos apenas há algumas décadas, hoje se sabe que eles vêm ocorrendo há milênios. A explicação é que os ETs vêm nos visitando, e deixando evidências de sua passagem.

O assunto será abordado pelo professor da Universidade de Temple, nos Estados Unidos, David Jacobs, Ph.D., na palestra "O Plano Alienígena para Controlar a Humanidade", durante o XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia. O evento será realizado entre os dias 17 e 19 de março, em Curitiba, no Hotel Lizon.

Promovido pela Revista UFO e Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores (CBPDV), o Congresso é considerado um dos mais importantes para os estudiosos da Ufologia. Os interessados deverão inscrever-se no site www.ufologiabrasileira.com.br.

Pesquisas

Segundo Jacobs, estudiosos da Teoria dos Antigos Astronautas hoje se juntam aos pesquisadores das abduções e garantem que já são milhares os casos e milhões os abduzidos na história do Planeta. "Mas para cada 100 casos, apenas entre 3 e 5 vêm à tona e são pesquisados, porque os ETs bloqueiam a memória de seus abduzidos para que não se lembrem do que lhes ocorreu. Mas há casos em que o procedimento não dá certo", explica.

O professor Jacobs tratou de 1,4 mil pessoas que passaram por experiências nas mãos de ETs. "Há um grupo de raças que trabalha em conjunto sequestrando seres humanos para extrair materiais genéticos com o propósito de gerar uma espécie híbrida (humana e alienígena), que está sendo reintroduzida na Terra", observa.

Programação

O conteúdo do congresso contará com uma variedade de temas e informações sobre a presença alienígena na Terra, contatos com extraterrestres, avistamentos de naves, abduções, geração de raças híbridas, canalização, agroglifos nas plantações (desenhos feitos por ETs), ufoarqueologia, acobertamento, exopolítica. Na ocasião, serão lançados dois livros: "Infiltrados: o plano alienígena para controlar a humanidade", a sétima obra de Jacobs, e "Guia da Tipologia dos UFOs", de Thiago L. Ticchetti. O evento ainda terá palestra especial do professor Wilson Picler (PR) sobre necessidade de se dar tratamento científico à Ufologia.

Conferencistas e palestras

• Alcione Giacomitti, escritor e consultor da Revista UFO, "A Física Quântica frente ao paradigma extraterrestre: uma nova era vem aí"

• Pedro de Campos, autor espírita, "Os contatos do médium Chico Xavier com ETs finalmente revelados"

• Ademar José Gevaerd, editor da Revista UFO, "A análise multidisciplinar do agroglifo registrado em Prudentópolis de 2016"

• Carlos Casalicchio (SP), "As abduções alienígenas através da grafologia e hipnose regressiva"

• Carlos Odone Nunes (RS), "As intenções das inteligências estelares que nos visitam há milênios"

• Flori Antonio Tasca (PR), "Da exopolítica ao exodireito: um novo conceito para se aplicar aos extraterrestres"

• Gener Silva (SP), "O Vaticano e o Fenômeno UFO: que segredos ainda estão ocultos e o que conteriam?"

• Lallá Barretto (RJ), "Laboratório antropológico para inteligências extraterrestres na Ilha João Donato, no Maranhão"

• Marco Antonio Petit (RJ), "A verdade sobre os visitantes extraterrestres já pode ser revelada ao mundo?"

• Mônica de Medeiros (SP), "Como podemos nos preparar para o contato oficial com extraterrestres?"

• Toni Inajar Kurowski (PR), "Apanhado histórico sobre contatos com ETs e abduções no Brasil antes da Era Moderna dos Discos Voadores"

• Thiago L. Ticchetti (DF)., "A impressionante tipologia das naves alienígenas e uma proposta de classificação"

Workshop especial

Durante o congresso, Flori Antonio Tasca realizará uma oficina especial sobre exopolítica, definida com "a nova ciência política do espaço exterior". A iniciativa discutirá a interação da humanidade com outras espécies cósmicas, evidenciada há décadas pela Ufologia.

XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia

Data: 17 a 19 de março

Local: Hotel Lizon (Av. Sete de Setembro, 2246 - Centro, Curitiba)

Inscrições e programação: www.ufologiabrasileira.com.br