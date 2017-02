Cidade

Saint Germain Princesa Isabel promove encontro de apaixonados por café

Escrito por 15 Fevereiro 2017 .

O evento acontece dia 16, a partir das 18h, com degustação de cafés especiais e um cardápio de delícias, com convites a R$ 39,00 por pessoa

Hábito adquirido desde muito cedo, o consumo de café é uma unanimidade nacional - 97% dos brasileiros acima dos 15 anos consomem ao menos uma xícara diariamente. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) indica que o café é a segunda bebida mais consumida no país, atrás somente da água.

O apreço pelo café levou a Padaria Saint Germain da Princesa Isabel, em Curitiba, a promover o 1º Encontro Nacional de Apaixonados por Café. O evento acontece nesta quinta-feira (dia 16), a partir das 18h, e reúne consumidores que tem em comum a rotina de frequentar cafeterias, boutiques, padarias e confeitarias atrás da bebida.

O encontro é realizado em parceria com o grupo público "Apaixonados por Café" do Facebook, criado por Maristela Philippi e que conta hoje com mais 4.580 membros. Além de uma seleção de cafés especiais, os participantes vão poder degustar um cardápio de delícias selecionado pela Saint Germain, uma das mais tradicionais padarias e confeitarias de Curitiba, localizada no Bigorrilho. O evento é aberto aos integrantes do grupo e tem convites vendidos a R$ 39,00, que podem ser adquiridos diretamente no local.

Serviço:

Saint Germain Padaria e Confeitaria

1º Encontro Nacional de Apaixonados por Café

Loja Princesa Izabel, 1347, Bigorrilho - Curitiba (PR)

Telefone: (41) 3207-6868

Convites: R$ 39,00

Horário: a partir das 18h