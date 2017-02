Cidade

Diretoria da APEP define estratégia de trabalho para 2017

Escrito por 14 Fevereiro 2017 .

Na próxima segunda-feira, dia 20 de fevereiro, diretoria e associados debatem em audiência pública possíveis alterações no regime jurídico da carreira e na defesa de prerrogativas dos procuradores do Estado

A diretoria da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná - APEP, gestão 2016-2018, discutiu temas relevantes de interesse dos associados, procuradores do Estado, e debateu as metas de trabalho para este ano, durante a primeira reunião de 2017, realizada na sede da entidade, no último sábado, dia 11 de fevereiro. Os diretores debaterem, já na primeira reunião do ano, formas de aproximação dos associados com a entidade para promover a união da classe.

"Discutimos procedimentos para incentivar o ingresso de novos procuradores na APEP e reingresso de procuradores que por algum motivo se desligaram da entidade ou se mantêm inadimplentes. Por meio de um quadro associativo coeso, somamos forças na defesa dos interesses da classe", salienta o presidente Eroulths Cortiano Junior.

Outros temas importantes estiveram na pauta da reunião, como metas para 2017. "Discutimos as ações judiciais de interesse da carreira que estão em andamento. Também as possíveis melhorias nos instrumentos de comunicação da APEP, tanto com os seus associados quanto com o público em geral. Pretendemos realizar ainda neste ano um encontro de procuradores aposentados e já começamos a pensar nos preparativos para as comemorações do Dia do Procurador do Estado do Paraná", descreve a vice-presidente Carolina Lucena Schussel.

A diretoria também tratou sobre a organização do I Congresso de Procuradores dos Estados da Região Sul, que será promovido pela APEP e ANAPE no dia 17 de março, na sede da PGE-PR, e sobre o apoio da entidade à participação de associados no V Encontro Nacional das Procuradorias Fiscais, que acontece no mês de abril, em Fortaleza/CE, e no XLIII Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF, que será realizado em setembro deste ano, em São Paulo, capital.

Audiência Pública

Na próxima segunda-feira, dia 20 de fevereiro, a APEP promove audiência pública, convocando seus associados para debater e incentivar alterações no regime jurídico da carreira e na defesa de prerrogativas dos procuradores do Estado.