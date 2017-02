Cidade

Café com a ABD-PR apresenta produto transformador e suas aplicações em projetos especiais

Escrito por 09 Fevereiro 2017 .

Evento acontece no próximo dia 14 e as inscrições podem ser feitas pelo site da entidade

A aplicação do Corian em projetos de design de interiores é tema do Café com a ABD-PR, no próximo dia 14, a partir das 9 horas, na loja Todeschini Batel, em Curitiba. Cabe a Luan Estradioto, CEO da DecoreA, a apresentação das características, vantagens, qualidades e possibilidades do produto na criação de ambientes. Direcionado a designers de interiores, arquitetos e estudantes interessados em ampliar seu leque de conhecimentos, o evento é organizado pela Associação Brasileira de Designers de Interiores - Regional Paraná. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site www.abd.org.br.

Bacharel em administração com pós-graduação em marketing, Luan Estradioto destaca que o material é sinônimo de inovação, beleza, cor e sensações, bem como de resistência, solidez, confiança, performance e inspiração. "O produto é excepcional, sem emendas perceptíveis, que pode transformar qualquer espaço, interior ou exterior, devido às suas ilimitadas possibilidades", observa. "Durável, higiênico e elegante, tem formabilidade tridimensional, o que tem libertado mentes inventivas", atesta Estradioto.

As diretoras da ABD-PR, Silvia Pedroso Xavier e Karin Brenner acreditam que o tema do evento "Corian e suas aplicações em projetos especiais" é importante e muito interessante para os profissionais que buscam personalidade e um diferencial aos seus projetos. Os participantes terão a oportunidade de aprofundar os conhecimentos técnicos sobre esse produto que apresenta uma série de pontos positivos e elucidar dúvidas relacionadas à especificação, projeto e execução, garantindo assim o melhor resultado final.

Serviço

Café com a ABDPR - "Corian e suas aplicações em projetos especiais", com Luan Estradioto

Data: 14 de fevereiro (terça-feira), das 9 às 11h30

Local: Todeschini Batel (Alameda Carlos de Carvalho, 1686)

Horário: das 9h às 11h30

Inscrições limitadas: www.abd.org.br

Organização: ABDPR com apoio da Todeschini Batel e DecoreA