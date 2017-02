Cidade

Curitiba será sede do I Congresso de Procuradores dos Estados da Região Sul

Escrito por 02 Fevereiro 2017 .

Congresso acontece dia 17 de março na sede da PGE-PR. Próxima reunião do Conselho Deliberativo da ANAPE também será em Curitiba, na sede da APEP, dia 16 do mês que vem

A Associação dos Procuradores do Estado do Paraná - APEP, em parceria com a Associação Nacional - ANAPE, promove o I Congresso de Procuradores dos Estados da Região Sul no mês de março em Curitiba.

O anúncio foi feito pela 1ª vice-presidente Carolina Lucena Schussel e pela 2ª secretária Stefânia Basso, durante a reunião do Conselho Deliberativo da ANAPE, realizada no último dia 26, na sede da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo - APESP.

Com o tema central a "Reforma da Previdência", o congresso acontece no dia 17 de março, na sede da Procuradoria Geral do Estado, na capital paranaense. Um dia antes do congresso, 16 de março, a ANAPE promove reunião do Conselho Deliberativo na sede da APEP.

Com o primeiro encontro da região sul, a atual gestão da ANAPE encerra o mandato em junho deste ano promovendo congressos em todas as regiões do Brasil. Já foram realizados encontros em Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Belém, Aracajú, Rio de Janeiro e Goiânia, onde foi realizada a primeira edição em 2012.