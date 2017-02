Cidade

Diretoria da CAA-PR libera 76 benefícios estatutários na primeira reunião de 2017

Benefícios contemplam advogados ou seus dependentes estatutários de 26 cidades do estado

Na primeira reunião deste ano, realizada na última sexta-feira, 27 de janeiro, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) analisou 81 processos de benefícios estatutários, pleiteados por advogados regularmente inscritos na OAB Paraná ou por seus dependentes estatutários.



A diretoria autorizou o pagamento de 76 pedidos, indeferiu 4 solicitações por não estarem de acordo com as normas estatutárias e transformou um processo em diligência. Dos processos deferidos, 57 são referentes ao Auxílio Maternidade; 7 ao Pecúlio, 10 ao Funeral, 1 ao Emergencial e um caso em que foram concedidos simultaneamente os Auxílios Funeral e Pecúlio.



Os benefícios contemplam advogados ou dependentes de 26 cidades do Paraná, sendo Apucarana (2), Araucária (1), Arapongas (2), Campina Grande do Sul (1), Campo Mourão (1), Cascavel (3), Cornélio Procópio (4), Coronel Vivida (1), Curitiba (26), Faxinal (2), Fazenda Rio Grande (2), Foz do Iguaçu (1), Francisco Beltrão (2), Guaíra (1), Iporã (1), Londrina (5), Mamborê (1), Maringá (5), Paranavaí (1), Pinhais (1), Ponta Grossa (1), Santo Antônio da Platina (3), São José dos Pinhais (4), Sarandi (1), Umuarama (2), e União da Vitória (2).