Novas construções apostam em telhados verdes

Escrito por 30 Janeiro 2017 .

Em Curitiba, o Grupo Thá valoriza qualidade de vida ao adotar o sistema que está ganhando o Brasil

A preocupação com o meio ambiente é uma constante na maioria das grandes cidades brasileiras, e com uma frequência cada vez maior empresas estão investindo em ações com foco na melhoria da qualidade de vida. Um exemplo disso são os telhados verdes. Além de alegrarem o cenário predominantemente cinza dos centros urbanos, eles auxiliam na drenagem da água da chuva e proporcionam isolamento térmico e acústico.

E é nessa onda de qualidade de vida e valorização dos espaços verdes que o Grupo Thá entregou recentemente empreendimento Green Center, que conta com telhado verde em suas duas torres: Office e Residence. Localizado no centro histórico da capital paranaense, o empreendimento destaca as facilidades da região, como proximidade dos diversos pontos e estabelecimentos comerciais da cidade, com a vantagem de ter a natureza como vizinha.

De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Cesar Pompeu, o objetivo do telhado verde é promover benefício aos moradores e transformar o espaço em área de interação. “Além dos benefícios ambientais e ao próprio imóvel, as áreas verdes vão funcionar como também como espaços de convivência e lazer”, diz. O engenheiro destaca, também, a importância de ter um projeto bem estruturado para poder oferecer esse diferencial. “É necessário ter um projeto que atenda às necessidades da implantação de um telhado verde, verificar quanto a estrutura suporta de peso para evitar rachaduras”.

Isso foi um ponto que mereceu bastante atenção durante todo o projeto e a construção do Green Center. Na torre residencial, por exemplo, os espaços de convivência que receberam os telhados verdes estão localizados no 5° e no 23° andar do empreendimento de 23 pavimentos, vizinho ao empreendimento empresarial, que abriga o telhado verde no seu último piso, o 15°.

Benefícios

Os benefícios da implantação dos telhados verdes são diversos e não estão restritos somente aos moradores e frequentadores dos empreendimentos, mas sim a toda a cidade, entre eles, a diminuição da temperatura, que em um empreendimento de telhado comum chega a ser 5 °C maior, e a umidade relativa do ar, que aumenta em 15% em torno dos empreendimentos que adotam esse tipo de vegetação.

Além disso, a implantação do telhado verde traz diversas outras vantagens: drenagem da água da chuva; absorção de poeira e poluição; filtragem das partículas suspensas no ar, como a fuligem expelida pela queima de combustíveis fósseis; diminuição do efeito “ilha de calor”; reciclagem dos gases tóxicos do ar por meio da fotossíntese; e a possibilidade de reutilizar a água da chuva ou irrigação, economizando recursos. “Os telhados verdes têm a capacidade de inserir novas áreas verdes onde antes eram impossíveis, melhorando a vida de toda a população urbana”, conclui Pompeu.