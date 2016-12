Cidade

ABD-PR apresenta resultado do projeto "Mesas Decoradas - Natal Solidário"

Escrito por 19 Dezembro 2016 .

Designer de interiores se inspiraram nos conceitos mais contagiantes que o Natal proporciona: solidariedade e união

A ABD-PR (Associação Brasileira de Designers de Interiores - Regional Paraná) encerrou as atividades de 2016 com uma retrospectiva das ações em encontro realizado na loja Sierra Móveis Augusto Stresser, em Curitiba, na última quarta-feira (14.12). Os associados também conferiram o resultado do desafio "Mesas Decoradas - Natal Solidário" e comemoraram a sanção presidencial da Lei nº 13.369, que reconhece a profissão de designer de interiores e ambientes.

Para realizar o projeto "Mesas Decoradas - Natal Solidário", as associadas Lia Dutra, Mariângela Coutinho, Melissa Dallegrave Afonso, Roberta Ribeiro e Sílvia Pedroso Xavier decoraram quatro mesas inspiradas nos conceitos mais contagiantes que o Natal proporciona: solidariedade e união. A ação da ABD-PR ainda arrecadou alimentos não perecíveis para serem doados ao Lions Clube de Curitiba Mercês.

A diretora da ABD-PR, Sílvia Pedroso Xavier, destacou que é compromisso da Associação atuar para fortalecer e valorizar os profissionais. Ao longo do ano, a entidade realizou uma série de ações e projetos, em parceria com as designers de interiores e lojas do segmento, voltando seu olhar sempre no compartilhamento de experiências, conhecimentos e ideias. Karin Brenner, vice-diretora, assinalou que o resultado desse projeto natalino é uma prova de que a união e a troca são fundamentais para melhorar a atuação das profissionais num mercado tão diversificado.

A gerente de relacionamento com o mercado da Sierra Móveis, Fernanda De Stefano, agradeceu a parceria com a ABD-PR e ressaltou que as designers de interiores foram muito felizes e criativas ao propor a decoração das mesas de Natal, o que resultou em quatro trabalhos inspiradores e significativos.