Ganhador do Prêmio Jabuti de 2017 é homenageado pelos 25 anos dedicados ao magistério em Direito

13 Novembro 2017

Professor Luiz Guilherme Marinoni recebeu a homenagem durante seminário de Processo Civil na UFPR

Convidado para proferir a conferência de abertura do Seminário de Processo Civil, realizado nos dias 7 e 8 de novembro, em Curitiba, o professor Luiz Guilherme Marinoni foi surpreendido ao descobrir que o evento havia sido idealizado em homenagem pelos seus 25 anos de magistério na área do Direito. O discurso do professor Sérgio Arenhart e uma retrospectiva da vida profissional do jurista marcou a solenidade, realizada no salão nobre do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, e emocionou todos os presentes. O evento contou com a participação do Reitor da UFPR, professor Ricardo Marcelo Fonseca, e da diretora da Faculdade de Direito, professora Vera Karam de Chueiri.

Recentemente o professor Marinoni conquistou o seu segundo Prêmio Jabuti, pela direção da obra “Comentários ao Código de Processo Civil” (17 volumes), publicada pela Editora Revista dos Tribunais. Sobre a premiação, ele declarou: “O Prêmio Jabuti é o maior reconhecimento que um escritor e professor de direito pode ter. Num momento em que a mediocridade assola as universidades públicas brasileiras, ainda há uma recompensa para quem estuda e se esforça ao escrever”.

Outra surpresa foi destaque durante a homenagem: o lançamento do livro “O Processo Civil – entre a técnica processual e a tutela dos diretos”, uma coletânea de artigos produzidos com base nos principais temas pesquisados pelo professor Marinoni. A obra, publicada pela Editora Revista dos Tribunais, contou com a coordenação científica dos professores Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero, e organização de Rogéria Dotti.

O seminário debateu temas relacionados ao Processo Civil como, por exemplo, tutela cautelar, antecipatória e inibitória, precedentes e recursos. Foram palestrantes os advogados Manoel Caetano Ferreira Filho, Elton Venturi, Rogéria Dotti, Rita Vasconcelos, Clayton Maranhão, Vicente de Paula Ataíde Junior, Artur Carpes e Sandro Kozikoski.

Ao lado de Marinoni, a conferência de abertura do seminário foi proferida com a participação de Francisco Verbic. E a palestra de encerramento ficou sob a responsabilidade do desembargador Thompson Flores, Teresa Arruda Alvim e Daniel Mitidiero. O desembargador Thompson abordou decisões históricas da Suprema Corte dos Estados Unidos.

O encontro foi uma realização do Departamento de Direito Civil e Processual Civil da Faculdade de Direito da UFPR, do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil (IBDP) e do Centro Acadêmico Hugo Simas (CAHS).