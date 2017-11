Cidade

ibis Styles Curitiba Centro Cívico é lançado com tema de Parques de Curitiba

10 Novembro 2017

Conhecida por promover a experiência mais criativa da hotelaria econômica, principalmente por cada hotel contar com tema e design diferentes, a marca ibis Styles anuncia o lançamento de mais uma unidade: o ibis Styles Curitiba Centro Cívico

O já conhecido ibis Curitiba Centro Cívico passou por uma grande reforma e por um reposicionamento para tornar-se um ibis Styles. O tema escolhido para permear toda a atmosfera e o design do hotel foi “Parques de Curitiba”, já que a cidade é conhecida como a capital mais verde do Brasil.

Localizado no centro da cidade, o hotel conta com 80 apartamentos, entre eles o quarto família que pode receber até dois adultos e duas crianças de até 16 anos. Além disso, conta com bar funcionando 24h, duas salas para eventos – sendo uma para até 40 pessoas e outra capaz de receber 50 convidados – e aceita hospedagem de cães de até 15kg. Todo hóspede recebe um welcome gift: adultos ganham um marca página ilustrativo com as principais características da cidade; crianças recebem um mascote Styles de pelúcia; já aos cãezinhos, é oferecido um kit com roupinhas como meias e bandanas.

O tema do hotel pode ser encontrado nos detalhes da decoração. A recepção, por exemplo, tem uma bancada no formato de uma mesa de piquenique, e um espaço de convivência com bancos de parque e um grande mapa com os principais pontos turísticos da cidade. Os corredores fazem alusão à um caminho campestre, com grama sintética, bancos, luminárias, setas e lixeiras comumente encontradas em parques. Já nos quartos, os puffs fazem referência às pedras e as mesinhas de apoio são em forma de pinhão, fruto da araucária, árvore típica da região. O uniforme dos colaboradores também merece destaque, pois foi desenvolvido pela aluna Ilana Schneider Lima, vencedora de um concurso realizado no curso de Design de Moda do Centro Europeu. A coleção é inspirada nos guardas florestais.

“A unidade foi inaugurada como ibis em 1999 e vimos a necessidade de reposicioná-la para oferecer um produto diferente ao mercado local. Com a marca ibis Styles, conseguiremos transmitir uma experiência mais criativa aos clientes, que podem aproveitar o hotel para uma boa refeição ou hospedagem", afirma Franck Pruvost, Vice-presidente executivo de Operações das marcas ibis, ibis Styles e ibis budget AccorHotels América do Sul.

O bar do hotel, chamado Piquenique, conta com pratos da marca La Table Gastronomie, produzidos pela chef curitibana Daniela Prosdócimo, além de ter alimentos saudáveis da marca It’s Wrap, como saladas, sopas e wraps.

O ibis Styles Curitiba Centro Cívico está localizado ao lado do Shopping Muller, próximo ao centro político da cidade (Palácio do Governo e Prefeitura) e possui fácil acesso a alguns dos principais pontos turísticos como a Ópera de Arame, o Jardim Botânico e o Museu Oscar Niemeyer.

As diárias do ibis Styles Curitiba Centro Cívico saem a partir de R$ 165, já com café da manhã incluso. Para mais informações, acesse ibis.com.

Serviço:

Endereço: Rua Mateus Leme, 358

Telefone: +55 3324-0469

Reservas: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

